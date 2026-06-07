Cassie a quitté les Etats-Unis après avoir touché 30 millions de la part de Diddy

Après l'accord à l'amiable entre Cassie et Diddy dans le but d'éviter un procès pour violences conjugales, la chanteuse a quitté les Etats-Unis avec un gros chèque.

La descente aux enfers de Diddy continue, avec d'autres procès qui devraient bientôt avoir lieu, toujours pour des faits en rapport avec des agressions. Mais alors que le boss de Bad Boy Records s'enfonce dans des choses toujours plus sombres, on n'entend plus trop parler de Cassie, qui est presque la personne grâce à qui l'affaire a commencé. La chanteuse, ex-girlfriend de Diddy, avait accusé le producteur de viol et d'agression, et un accord à l'amiable avait été trouvé entre les deux parties pour éviter le procès. Depuis, elle a quitté les USA avec une belle somme.

On se souvient tous de l'horreur qui nous a saisi lorsqu'on a vu la vidéo de Diddy en train de tabasser littéralement Cassie dans les couloirs d'un hôtel de luxe. Et ça sentait tellement mauvais, que les avocats du mogul se sont empressés d'aller voir les avocats de Cassie pour trouver un accord dans le but d'éviter le procès. Résultat, d'après TMZ, Diddy a tout simplement payer 30 millions de dollars à la chanteuse pour éviter de passer devant la justice.

Cependant, Cassie a également déclaré face à la justice qu'elle avait quitté les Etats-Unis après le paiement, pour éviter l'agitation médiatique. Mais la chanteuse fait elle aussi actuellement face à la justice américaine, accusée d'avoir abusé d'un escort lors de sa relation avec Diddy. Bref, des histories de gros sous et de pervers sexuels, rien de nouveau au sommet de la pyramide...