Kanye West attaqué par le gouvernement turc après son concert à Istanbul

C’est un événement qui devait marquer l’histoire de la musique live en Turquie… mais qui se transforme en polémique politique et culturelle. Kanye West a littéralement fait trembler Istanbul le week-end dernier en réunissant 118 000 fans au stade olympique Atatürk le 30 mai. Une performance hors norme, digne d’un retour en force monumental sur la scène mondiale. Mais derrière l’exploit, la tempête médiatique ne fait que commencer.

Selon plusieurs sources locales, le gouvernement turc n’a pas du tout apprécié certains éléments autour du show. En première ligne, Oktay Saral, principal conseiller du président Recep Tayyip Erdogan, a vivement réagi sur le réseau X. Il a dénoncé une émission et un contexte global comportant une « rhétorique et des symboles contraires à notre foi et à nos valeurs civilisationnelles », précisant qu’il ne visait pas directement la musique elle-même.

Mais le cœur de la controverse est ailleurs. Le véritable point de tension serait le moment où la foule a scandé « I'm a God », titre emblématique de Kanye West sorti en 2013, repris en chœur par des dizaines de milliers de spectateurs. Pour les autorités, ce type de slogan, perçu comme spirituellement sensible, aurait franchi une ligne rouge symbolique dans un pays où les questions de foi occupent une place centrale dans le débat public.

Autre élément qui alimente la polémique : la présence et l’influence esthétique de la créatrice française Michele Lamy. Son univers visuel, souvent associé à une esthétique gothique et à des références jugées occultes par certains observateurs, aurait renforcé les inquiétudes des autorités turques sur l’image globale du spectacle et ses possibles interprétations culturelles.

Sur les réseaux, le débat est désormais explosif : entre ceux qui voient dans ce concert un moment de liberté artistique totale et ceux qui dénoncent une provocation symbolique dans un contexte culturel sensible.

Une chose est sûre : avec ce passage à Istanbul, Kanye West n’a pas seulement livré un concert… il a déclenché une onde de choc qui dépasse largement la musique.