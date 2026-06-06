Malik Bentalha reprend Jul et Théodora dans une nouvelle parodie hilarante !

Encore une fois, Malik Benthala frappe fort !

Une nouvelle fois, Malik Benthala prouve qu’il est l’un des maîtres incontestés de la parodie rap en France. Après s’être déjà attaqué avec succès à des figures comme Freeze Corleone ou encore Jul, l’humoriste revient aujourd’hui avec un concept encore plus ambitieux… et surtout encore plus drôle.

Cette fois, il ne se contente pas d’un seul artiste : il s’attaque à un duo explosif.

Un mélange improbable entre Marseille et la nouvelle scène pop-rap

Dans cette nouvelle création, Malik Benthala reprend le personnage de Jul, rebaptisé pour l’occasion “La Bul”, fidèle à son univers solaire et à ses sonorités typiquement marseillaises.

En face, il incarne aussi une version parodique de Théodora, qu’il transforme en “Isodora”, une figure qui mélange énergie pop, attitude moderne et esthétisme !

Le résultat ? Un choc des styles totalement assumé entre le soleil de Marseille et l’univers plus contemporain et stylisé de la nouvelle scène féminine.

“Papayou” : le faux hit qui pourrait devenir un vrai tube

Le morceau s’intitule “Papayou”, et c’est peut-être là que la magie opère le plus. Car au-delà de la parodie, le titre est tellement efficace qu’il pourrait presque passer pour un véritable hit de l’été.

Rythme accrocheur, refrains absurdes mais entêtants, et caricatures bien senties : Malik Benthala pousse encore plus loin le curseur de la création humoristique musicale.

Une parodie qui dépasse le simple sketch

Avec ce nouveau projet, l’humoriste confirme qu’il ne se contente pas d’imiter : il transforme les codes du rap français pour en faire un terrain de jeu comique mais étonnamment crédible.

Et c’est justement ce qui fait la force de cette parodie : entre rire et réalité, la frontière devient presque floue.

Une chose est sûre : avec “Papayou”, Malik Benthala signe une nouvelle performance qui pourrait bien tourner en boucle sur les réseaux… et dans les têtes.