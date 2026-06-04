Rohff détruit Booba après les chiffres de "Blanco Nemesis" : "même l'IA n'a pas pu le sauver..."

Après les premiers chiffres mitigés de "Blanco Nemesis" de Booba, Rohff n'allait évidemment pas manquer une occasion de clasher son plus grand rival.

Ces derniers jours, on assiste à une grande première dans l'histoire du rap français : un album de Booba qui ne marche pas très bien. "Blanco Nemesis" est sorti vendredi 29 mai, et ce n'est évidemment pas un énorme flop, mais le démarrage est vraiment mitigé et la communauté semble plus divisée que jamais. Et comme ça fait des années qu'il profite de chaque occasion pour allumer la concurrence, on s'attendait à ce que la concu profite de ce moment de faiblesse pour l'attaquer. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est Rohff qui s'y colle en le clashant violemment.

C'est sur les réseaux sociaux qu'Housni a décidé de frapper, lui qui a évidemment une excellente raison d'attaquer son rival, après des années passées à se faire troller pour ses "faibles ventes" de la part de Booba. Kopp avait même fait une légendaire vidéo "react" à son album "Fitna", qui avait fait le buzz, et les gens demandaient donc à Rohff de faire la même. Mais le rappeur du 94 a préféré nous pondre un long texte, un peu sa spécialité, dans lequel il n'y va pas de main morte :

Même l'IA n'a pas pu le sauver, mais il veut sauver le rap. Non en vrai c'est triste. Berda a gelé les fonds donc il n'a pas pu acheter les streams cette fois-ci vous voyez enfin ses vrais chiffres tout nu.

Rohff affirme donc que Booba n'est qu'un énorme tricheur depuis des années, et qu'il n'a pas pu tricher cette fois-ci en raison du procès qui l'oppose à Magali Berdah qui aurait fait geler ses avoirs. Pour la triche, on ne sait pas, en revanche pour les avoirs, ça a l'air d'aller puisque Kopp vient de s'acheter une villa à plusieurs millions à Miami. Une villa dans laquelle il semble terriblement seul, d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, abordé également par Housni dans son long message :

Depuis des années il vous berne comme ça avec l'appui des merdias qu'il arrose. On peut pas être performant avec une telle atrophie du cerveau générée par autant de surmenage et d'attaques sur les réseaux. Il s'est détruit et c'est que le début. Sa partie 2 va nous achever. Il lui reste que la mer à filmer en parlant tout seul comme un détraqué anencéphale à 50 ans juste pour se rassurer et tenir le personnage qu'il s'est fabriqué avec son bigo.

Clairement, Rohff y va fort, même si on se doute que là aussi il fait surtout preuve d'humour et de provocation, mais on sent quand même que plusieurs attaques sont sincères. Le plus triste, dans tout ça, c'est que Housni semble être le seul rappeur du game à osé insulter Booba sur les réseaux, alors que Kopp a insulté un paquet de monde depuis plusieurs années maintenant : PLK, Ninho, Aya Nakamura, Seth Gueko, Kalash, Damso, Aya Nakamura, Theodora,... Mais personne ne semble avoir envie de parler de lui, comme s'ils ne voulaient même plus donner l'heure au Duc. A moins qu'ils aient peur, ou qu'ils sachent que Kopp nous prépare encore une surprise...

L'avenir nous le dira !