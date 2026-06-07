Booby Shmurda trolle Jay-Z après son freestyle “va t'asseoir grand-père”

Visiblement, le freestyle de Jay-Z au Roots Picnic a fait beaucoup rire Bobby Shmurda, qui affirme que Jigga est en pleine crise existentielle.

La semaine dernière, Jay-Z a bien remué la merde dans le rap US avec son freestyle pendant le Roots Picnic, pendant lequel il a clashé ouvertement de nombreux artistes du game. Drake en a pris pour son grade, tout comme Kanye West, Nicki Minaj, Tory Lanez, Dame Dash et quelques autres encore, ce qui a évidemment provoqué pas mal de réactions même si pour le moment, aucun diss track n'a été sorti en retour. Par contre, certains ont réagi violemment, à l'image de Bobby Shmurda, qui soupçonne Jay-Z d'être en pleine crise de la cinquantaine.

Il faut dire que Bobby Shmurda, qui avait explosé aux yeux du grand public avec "Hot N*gga" avant de partir pour une longue peine de prison dont il est sorti il y a peu, a une dent contre Jay-Z depuis un moment. Il y a quelques semaines, il accusait Jigga d'avoir bâti son empire en volant d'autres artistes et en trichant. Et cette fois, il a posté plusieurs stories assez marrantes sur son compte Instagram, en réaction au freestyle de Jay-Z :

Maintenant ces negros se prennent pour NWA. Ces gars ont 56 ans et traversent des crises existentielles. Genre tu vas te prendre pour qui la prochaine fois ? Lol, ce gars est trop vieux pour ces conneries, va t'asseoir grand-père.

Dans une seconde story, Bobby Shmurda affirme que Jay-Z a envoyé pas mal de gars en taule en parlant avec la police, et qu'il trouve donc assez ironique de le voir essayer de jouer aux gangsters, et il se moque également de lui en disant qu'il essaie de se prendre pour Shakespeare. Une attaque divertissante, même si ça ne fera pas oublier aux gens que Bobby est mort dans le film depuis des années maintenant et que ses dernières sorties sont plutôt catastrophiques.

Par contre, on aimerait bien de vraies réponses, en diss track si possible, de la part des rappeurs visés par Jay-Z.