50 Cent : la mère de ses enfants dans une sextape avec Diddy, il réagit

Daphné Joy, la mère des enfants de 50 Cent, a été filmée par Diddy lors d'une relation sexuelle avec une troisième personne et forcément, ça fait beaucoup rire Fifty, qui la déteste.

On croyait qu'on en avait plus ou moins terminé avec les horribles histoires sexuelles concernant Diddy, lui qui est actuellement en prison, condamné pour "trafic sexuel" à des fins de prostitution. Après le documentaire publié par 50 Cent à la fin de l'année 2025, plus personnes ne voulait entendre parler du mogul, mais ses problèmes sont loin d'être terminés. Pour commencer, il est visé par un nouveau procès au civil. Mais il a également refait la une ce weekend, avec la fuite d'une sextape en compagnie de Daphné Joy, la mère d'un des fils de 50 Cent.

Beaucoup d'informations à traiter, en ce retour de weekend, car pendant ces deux derniers jours, l'actualité du rap US a été plutôt mouvementée. En cause : une vidéo dans laquelle on verrait apparemment Diddy, en train de filmer (et de se faire plaisir aussi) une relation sexuelle entre Daphné Joy et un acteur de films pour adultes qui s'appellerait Sly Digger. En gros, Diddy aurait mis en place cette rencontre entre Daphné et l'acteur porno, pour assouvir ses fantasmes de voyeurisme.

Forcément, voir une de ses baby mama dans une sextape avec Diddy et un acteur porno, ça pourrait en énerver plus d'un. Mais pas 50 Cent, puisqu'il déteste littéralement la mère de son fils SIRE, et que ça fait un moment que ça dure. Fifty a même pris son compte Instagram pour réagir à la vidéo :

Elle n'est pas une victime, SIRE (son fils, ndlr) l'est, pouvez-vous imaginer arriver en quatrième et découvrir que ça, c'est votre mère ? Le système judiciaire de Los Angeles va très bien...

Dans un deuxième message, on peut lire : "Libérez Diddy, il en a vachement bavé pour un mec qui est né avec aucun pénis LOL." 50 Cent a donc trouvé le moyen, dans le même post Intsagram, d'insulter son ex, mais aussi de balancer une bonne vanne à Diddy, qui aurait un zizi inexistant (on imagine que ça doit vouloir dire qu'il est minuscule, mais on n'est pas allés vérifier). On peut dire qu'on a eu du divertissement dans le rap US ce weekend !