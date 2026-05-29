Keefe D aurait avoué le meurtre de Tupac pendant un appel en prison

Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Tupac Shakur, l'une des plus grandes légendes du rap US : son assassin aurait avoué son implication au téléphone.

Le 13 septembre 1996, il y a presque 30 ans jour pour jour, Tupac Shakur était assassiné, victime d'une fusillade à Las Vegas après un match de boxe. Un meurtre qui reste non-élucidé jusqu'à aujourd'hui et qui nourrit évidemment pas mal de fantasmes : rôles de P.Diddy, de Suge Knight, implication du gouvernement, tout a été dit au sujet de l'assassinat de celui qui est peut-être une des plus grandes légendes de l'histoire du rap, sauf peut-être le plus important : la vérité. Keefe D, accusé d'être impliqué dans le meurtre, est actuellement en procès et il aurait avoué au téléphone être impliqué dans tout ça.

Cela fait désormais plusieurs années que l'opinion publique pense que Keefe D est sérieusement impliqué dans le meurtre de Tupac, qu'il aurait été membre de l'équipe qui a ouvert le feu sur 'Pac. Mais l'accusation manque de preuves concrètes, de témoins formels et d'aveux. Cependant, ça pourrait bientôt changer. D'après le New-York Post, le bureau du procureur de Las Vegas aurait mis la main sur un enregistrement d'un appel passé en prison par Keefe D, à propos de son témoignage dans plusieurs projets télévisés (séries/documentaires) au sujet de l'affaire.

Un enregistrement dans lequel on attendrait Keefe D se vanter de son rôle dans la fusillade de 1996 qui a coûté la vie à Tupac. Le bureau du procureur entend bien entendu ajouter cet enregistrement dans les pièces à conviction qui seront utilisées pendant le procès au civil qui a été lancé à propos de ce meurtre. Un rebondissement étrange alors que cela fait 3 ans que Keefe D affirme n'avoir eu aucun rôle dans l'assassinat de Tupac.