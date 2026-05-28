Tory Lanez toujours emprisonné : maltraité par les gardiens, il craint pour sa vie

Toujours emprisonné pour l'histoire de la fusillade sur Megan Thee Stallion, Tory Lanez craint pour sa vie, à cause de gardiens qui le menacent.

ON a tendance à l'oublier, mais Tory Lanez était un des artistes les plus influents de la scène rap US des années 2010/2020. Un talent fou, capable aussi bien de kicker que de faire de la mélo, qui impulsait de nouvelles tendances, jusqu'à être copié par des Drake, des Travis Scott et bien d'autres. Il a fini par être incarcéré à la suite d'une fusillade dont sa girlfriend de l'époque, Megan Thee Stallion, a été victime. Une détention qui se passe très mal, puisque Tory craint actuellement pour sa vie à cause des gardiens.

Ce n'est pas la première fois que des difficultés sont notées dans la détention du rappeur, qui avait été victime d'une tentative d'assassinat à l'arme blanche l'année dernière, au mois de mai 2025. Poignardé à 14 reprises à la suite de graves négligences de la part du personnel pénitencier, il avait été transporté à l'hôpital. Cette fois, ce sont ses avocats qui tirent la sonnette d'alarme, eux qui ont transmis des documents à l'administration selon lesquels Tory Lanez serait victimes de menaces et de tactiques d'intimidation, dans le but de le faire craquer pour le faire transférer vers un secteur de la prison plus dangereux (longues peines, homicides,etc...).

Les matons auraient également fait plusieurs fois référence à sa tentative d'assassinat de l'année dernière en laissant sous-entendre que ça pourrait se reproduire. Les avocats de Tory Lanez affirment que les gardiens de la prison mettent le rappeur en danger de manière délibérée, en représailles à une première plainte de sa part pour mauvais traitement, émise il y a quelques temps. Même si les faits pour lesquels il a été condamnés sont graves, et qu'il a pris dix ans fermes, on ne peut s'empêcher de regretter ce gâchis, lui qui était clairement un des meilleurs artistes de la décennie précédente, et d'assez loin.