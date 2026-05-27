Rick Ross allume 50 Cent : "je vais le laisser laver le sol de mon yacht"

Rick Ross ne veut pas lâcher 50 Cent et il continue de le provoquer toujours plus, en s'attaquant à sa richesse, qui serait fausse.

Cela fait plusieurs mois que Rick Ross est passé en mode "sauvagerie" : il s'attaque à tous ses rivaux avec la volonté affichée de les terminer et de les humilier. Une compétition qui n'a souvent plus grand chose à voir avec la musique, à part pour son clash avec Drake pendant lequel il avait sorti plusieurs diss tracks et qui continue sur le terrain médiatique depuis la sortie de "ICEMAN". Mais son principal ennemi, ça reste 50 Cent, qu'il vient d'allumer en lui proposant de le laisser laver le sol de son yacht.

Une proposition qui peut paraître étrange, mais qui suit le cheminement logique des attaques de Rick Ross envers Fifty depuis quelques années maintenant. Pour lui, le boss du G-Unit serait fauché, un faux riche, qui a d'ailleurs dû se mettre en banqueroute il y a quelques années pour éviter de payer ses dettes. D'après Rozay, 50 Cent ne possèderait pas la plupart de ses masters, et il aurait été "sauvé" par Dr. Dre et Eminem dont il est très proche. En interview lors du PBD Podcast, il est allé encore plus loin dans la provocation :

Juste pour toi, je vais laisser 50 Cent laver le sol de mon yacht. Il aura des lunettes de plongées, un tuba, les palmes, et il pourra bouger ses jambes comme Flipper. Il sera payé, comme pour "Power". Car il ne possède pas "Power", il ne possède rien.

Pour Rick Ross, 50 Cent ne serait donc qu'un employé, qui travaille pour les autres, et ne possèderait même pas les masters de "Get Rich Or Die Tryin". Alors que le présentateur lui répond que la valeur de la fortune de Fifty est estimée à 100 millions de dollars, Rozay affirme que c'est un mensonge, que tout ça c'était avant la faillite. Difficile de savoir si tout ce que dit Ross est vrai ou si c'est de la pure provocation.

On imagine que 50 Cent va finir par lui répondre, lui qui a l'habitude d'allumer ses rivaux régulièrement. Les prochaines semaines promettent d'être intéressantes...