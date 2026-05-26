Booba détruit Jean-Pascal Zadi après son retournement de veste sur Bolloré : "N*gre de maison..."

Après le rétropédalage de Jean-Pascal Zadi à propos de la tribune du cinéma français contre Vincent Bolloré, Booba a décidé d'insulter violemment l'acteur et réalisateur.

C'est un mini-tremblement de terre qui secoue en ce moment le cinéma français. Plusieurs figures majeures du cinéma ont décidé de signer une pétition pour s'opposer au rachat de 100% des parts de l'entreprise UGC par Vincent Bolloré. Un sujet qui est donc devenu très clivant, avec deux camps, ceux qui supportent Bolloré et l'action de son groupe Canal+ dans le cinéma français, et les autres, qui ont très peur de cette situation de quasi-monopole et de la mainmise idéologique du milliardaire sur le cinéma dans le futur. Et dans cette bataille, certains s'en sortent moins que d'autres, à l'image de Jean-Pascal Zadi qui vient de se faire détruire par Booba après son changement d'avis.

Il faut avouer que la situation a de quoi faire rire : Jean-Pascal Zadi aurait, d'après le Journal Du Dimanche (source à prendre avec des pincettes, car d'extrême droite et versant souvent dans les fake news), signé la tribune anti-Bolloré qui circule en ce moment dans le monde du cinéma français. Avant de finalement changer d'avis, en appelant Canal+ au téléphone pour s'excuser en expliquant avoir "mal lu le texte". L'acteur ne s'est pour l'instant pas expliqué publiquement sur ce sujet, difficile donc de démêler le vrai du faux, mais la situation suffit largement à Booba pour décider d'allumer violemment JP Zadi dans plusieurs stories.

Eh oui ! Car il y a le nègre de maison qui sait lire, et il y a le nègre de maison illettré. le Zadi, Zadi oui, Zadi non. Zavais mal lu, Zavais les chicots dans le champ de vision. Ah c'est dur, c'est dur (rires).

Voilà donc une personne noire de plus que Booba qualifie de "nègre" ou "négresse" de maison, pas sûr que l'insulte passe auprès de sa communauté, mais il faut avouer que la situation a de quoi rendre sceptique. Signer une tribune pour dénoncer l'emprise de l'extrême droite sur le cinéma français, via le groupe Canal+ de Vincent Bolloré, avant de changer d'avis pour avoir soi-disant "mal lu", si ça s'avère vrai, c'est difficilement défendable.

Cependant, on se rappelle aussi qu'à une époque, ce n'était pas Jean Pascal Zadi, mais bien Booba qui posait fièrement pour une photo aux côtés du milliardaire français, pourtant déjà reconnu coupable de pratiques condamnables en Afrique (corruption, travail de mineurs, etc...). Pas sûr, donc, qu'il soit le mieux placé pour insulter Zadi, même si c'est probablement mérité, et qu'on se rappelle que ça fait un moment que Kopp clashe l'acteur quand il en a l'occasion.