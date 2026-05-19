Drake : son album "ICEMAN" récupéré par la Maison Blanche pour faire de la propagande

Alors que Drake a réussi à créer un buzz énorme autour de son album "ICEMAN", la Maison Blanche et Donald Trump ont évidemment tenté d'en récupérer un peu pour faire la propagande de l'ICE.

En quelques jours, Drake a réussi l'exploit de passer du statut de "mec le plus moqué" du rap US, à celui d'homme du moment. Il partait pourtant de loin, avec ses procès de mauvais perdant intentés à UMG pour "Not Like Us". Et il a mis tellement de temps à revenir avec un projet solo, qu'on se demandait s'il n'était pas à terre. Mais voilà : en sortant "ICEMAN", ainsi que 2 autres albums le même jour, il est de retour au top. Tellement populaire, que même la Maison Blanche a tenté de récupérer son buzz pour faire de la propagande.

Ce n'est pas la première fois que la Maison Blanche et Donald Trump tentent de récupérer des rappeurs pour faire leur publicité. Certains, comme Snoop Dogg ou Nicki Minaj, n'hésitent d'ailleurs pas à se jeter directement dans leurs bras. D'autres fois, ils ré-utilisent du Cypress Hill ou du Ice Cube, grâce à Marco Rubio, secrétaire d'Etat qui a bien compris que le rap était devenu la nouvelle "pop" et qui s'en sert pour toucher les jeunes. Aujourd'hui, c'est la cover de "ICEMAN" qui est réutilisée pour faire la pub de l'idéologie MAGA, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous postée par le compte officiel de la Maison Blanche.

Une utilisation qui fait débat, car, comme l'a souligné le rappeur Scarface, l'imagerie semble reprendre un symbole raciste utilisé par les suprémacistes blancs pour faire allégeance au "White Power". On ne sait pas trop pour la symbolique, puisqu'on doute que Drake lui-même ait voulu faire passer un message suprémaciste, mais on comprend que ça puisse inquiéter ce bon vieux Scarface. Mais ce n'est pas tout : la Maison Blanche a également décidé d'utiliser la fin du morceau "Make them Know" extrait de "ICEMAN", pour faire la promotion de l'action de l'ICE, la police de l'immigration américaine, avec des images assez choquantes.

En même temps, tout le monde avait prévenu Drake qu'appeler son album "ICEMAN" en pleine polémique autour de l'ICE, ça ouvrait la porte à des récupérations scabreuses de la part des politiques.