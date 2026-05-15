Guizmo arrêté en Allemagne et placé en détention, son concert à l'Olympia annulé

Alors qu'il se rendait apparemment en Allemagne pour enregistrer un freestyle chez COLORS, Guizmo a été arrêté par les autorités allemandes, soupçonné d'être lié à une tentative de vol à main armée.

"La vie est pleine de surprises, des bonnes, des mauvaises", rappait un légendaire rappeur du 92 dans son morceau "2PAC" il y a quelques années. Un constat avec lequel Guizmo serait probablement d'accord, lui qui a eu une vie bien mouvementée, tout comme sa carrière de rappeur. On le croyait enfin apaisé et sorti de tout ça, mais le destin vient de lui jouer un tour bien cruel : l'artiste a été arrêté en Allemagne, alors qu'il allait freestyler pour la chaîne COLORS, parce qu'il est suspecté d'être lié à une tentative de vol à main armée remontant à 2012.

L'information semble complètement véridique, puisqu'elle est communiquée par les équipes de l'artiste sur son propre compte Instagram. Elle a été annoncée hier dans la soirée, même si l'interpellation semble avoir eu lieu un peu plus tôt dans la journée. Dans un long post, on apprend donc que Guizmo serait lié, d'après les autorités allemandes, à une tentative de vol à main armée qui aurait eu lieu en Suisse en 2012. Cette arrestation est le fruit d'une opération conjointe entre les polices suisses et allemandes. On apprend aussi que le concert de Guiz' à l'Olympia, programmé pour le 20 mai, est donc annulé.

Une annulation qui fait craindre le pire concernant l'avenir du rappeur, car le concert était censé avoir lieu dans 5 jours, et si ses équipes l'annulent, c'est parce qu'ils pensent que le rappeur ne sera pas sorti d'affaire d'ici là, et que les accusations semblent donc sérieuses. C'est évidemment un coup de massue pour tous les fans de rap français, encore plus pour les fans de Guizmo, qui avait entamé une remontada très réussie depuis quelques mois, lui qui semblait débarrassé de la plupart de ses démons, de ses addictions, et de ses graves problèmes de santé mentionnés eux aussi dans le post Instagram.

On envoie évidemment toute notre force au Guiz', le Renard, en espérant que cette épreuve ne dure pas et qu'il en sorte encore plus fort, comme il l'a fait jusqu'ici : revenir au top après chaque chute, il a toujours réussi à le faire, et il le fera encore. Force à toute sa famille également, ses proches, mais aussi ses fans, qui, on l'espère, montreront massivement leur soutien lors de la sortie de l'album "La Tanière", maintenue pour le 22 mai 2026.