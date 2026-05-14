Booba valide le couplet d'Heuss l'Enfoiré sur le son de GLK : "Qu'est-ce qu'il a mangé ?"

Quand Booba prend la parole sur un rappeur, c’est rarement pour distribuer des fleurs. Le DUC préfère souvent les clashs, les piques bien senties et les règlements de comptes. Mais de temps en temps, B2O sait aussi reconnaître quand un artiste a frappé très fort. Et ce mercredi 13 mai, c’est Heuss l'Enfoiré qui a eu droit à une énorme validation publique.

Tout est parti de la sortie de "Murder #4", le nouveau gros morceau de GLK. Pour ce quatrième épisode, le rappeur a réuni un casting XXL avec La Fouine, D2, WIXO, LA2S et Heuss l’Enfoiré. Résultat : un énorme banger sombre et agressif qui découpe dans tous les sens, exactement le genre de morceau calibré pour retourner les auditeurs de Générations.

Mais parmi tous les couplets, il y en a un qui a particulièrement retenu l’attention des fans : celui d’Heuss l'Enfoiré. Beaucoup ont retrouvé le rappeur dans son meilleur registre, avec cette énergie brutale, ce flow imprévisible et cette nonchalance qui avaient fait exploser sa popularité. Pour certains internautes, on retrouve même un Heuss version prime.

Et visiblement, Booba est totalement du même avis. Sur sa story Instagram, le patron du 92i a partagé son ressenti avec une phrase qui a immédiatement fait réagir les réseaux : "Qu'est-ce qu'il a mangé ? Vaut mieux l'inviter au théâtre plutôt qu'en feat."

Une manière bien à lui de dire qu’Heuss a complètement mangé le morceau et éclipsé tout le monde sur le titre. Une validation qui compte forcément dans le rap français, surtout venant d’un artiste aussi exigeant et critique que Booba.

Avec une telle performance sur "Murder #4", beaucoup espèrent désormais un vrai retour en force d’Heuss l'Enfoiré dans les prochains mois. Une chose est sûre : après un couplet pareil, les fans en redemandent déjà.