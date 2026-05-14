"Anelka ce gros c*n" : Le documentaire Netflix sur le fiasco de Knysna fait polémique !

Seize ans après l’un des plus gros scandales de l’histoire du football français, le fameux épisode de Knysna revient en pleine lumière.

Seize ans après l’un des plus gros scandales de l’histoire du football français, le fameux épisode de Knysna revient en pleine lumière. Et cette fois, c’est Netflix qui rallume l’incendie avec un documentaire explosif consacré à la débâcle de l’Équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010.

Entre révélations inédites, tensions internes et témoignages glaçants, le programme fait déjà énormément parler sur les réseaux sociaux. Et pour cause : plusieurs anciens acteurs de cette catastrophe sportive ont accepté de revenir sur ce qui s’est réellement passé derrière les portes du célèbre bus de la honte.

Parmi eux, l’ancien sélectionneur Raymond Domenech, qui a livré à la plateforme son journal intime personnel rédigé durant la compétition. Un choix qui se retourne aujourd’hui contre lui tant certains passages dévoilés dans le documentaire ont choqué les spectateurs.

Dans ces notes privées, l’ancien coach des Bleus s’en prend frontalement à Nicolas Anelka avec des mots particulièrement violents :

« Anelka, ce gros cn qui est passé sans me regarder. Dans le genre, c’est un vrai c*nnard. »

Mais ce n’est pas tout. Yoann Gourcuff est lui aussi visé dans un autre extrait qui provoque un énorme malaise :

« Gourcuff, mais qu’il est c*n. Autiste léger d’abord, et c*n ensuite. »

𝗟𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗟 𝗜𝗡𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 🤯!



Dans le cadre du documentaire « Le bus : les Bleus en grève », Raymond Domenech a fourni son journal intime à Netflix.



On y retrouve des propos comme :



« Gourcuff, mais qu’il est c*n. Autiste léger d’abord, et c*n ensuite.… pic.twitter.com/X753b0MBMe — Footballdayy (@Footballdayy10) May 13, 2026

Des propos jugés choquants par de nombreux internautes, qui dénoncent autant la violence des mots que la décision de les diffuser publiquement. Depuis la mise en ligne du documentaire, les réactions se multiplient et beaucoup parlent déjà d’un contenu “hallucinant” tant il révèle l’ampleur des tensions qui régnaient au sein du groupe français pendant ce Mondial catastrophique.

Face à la polémique grandissante, Raymond Domenech a rapidement publié un communiqué ce 14 mai afin de prendre ses distances avec le documentaire et attaquer frontalement Netflix.

L’ancien sélectionneur dénonce un traitement injuste et sensationnaliste :

« Ce fut un réquisitoire EXTRAORDINAIREMENT VIOLENT contre ma personne. »

« Ce fut un film TOTALEMENT À CHARGE et d’une partialité nauséabonde. »

« La production n’a pas tenu ses engagements et a TRAHI ma confiance. »

« Je suis meurtri et trahi : CELA RÉSONNE COMME UN VIOL DE MON ÂME. »

« Les notes de mon journal intime n’auraient jamais dues être publiées telles quelles. »

« Je tiens ici à me désolidariser de toutes mes forces de ce documentaire dont la vulgarité et le sensationnalisme n’ont d’égal que son absence de déontologie. »

« IL N'HONORE NI LE FOOTBALL, NI LE JOURNALISME. »

Avec cette nouvelle production, Netflix frappe très fort et remet au centre des débats une affaire qui continue de hanter le football français plus d’une décennie après les faits. Une chose est sûre : le traumatisme de Knysna est loin d’être refermé.