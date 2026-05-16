Le voleur des musiques inédites de Beyoncé condamné à deux ans de prison à Atlanta

L’homme accusé d’avoir dérobé des morceaux inédits de Beyoncé a finalement plaidé coupable devant la justice américaine. Kelvin Evans échappe à un procès très médiatisé, mais devra purger deux ans de prison après le vol spectaculaire de disques durs contenant des titres jamais dévoilés de la star.

Le feuilleton judiciaire autour du vol de musiques inédites de Beyoncé connaît son épilogue. Mardi, à Atlanta, Kelvin Evans a plaidé coupable dans une affaire qui avait secoué l’industrie musicale américaine depuis l’été 2025. L’homme de 41 ans était accusé d’avoir cambriolé un véhicule appartenant à des membres de l’équipe de la chanteuse, quelques jours avant les concerts de la tournée Cowboy Carter en Géorgie.

Selon les procureurs, Evans a reconnu les faits liés à une intrusion dans un véhicule ainsi qu’à une accusation de violation de propriété. La justice du comté de Fulton l’a condamné à cinq ans de peine, dont deux années fermes derrière les barreaux, le reste étant assorti d’une période de probation.

L’affaire remonte au 8 juillet 2025. Ce jour-là, Christopher Grant, chorégraphe de la superstar, et le danseur Diandre Blue découvrent la vitre arrière de leur Jeep Wagoneer brisée dans un parking de Krog Street, à Atlanta. Deux valises ont disparu. À l’intérieur : des ordinateurs portables, des accessoires de luxe, mais surtout plusieurs disques durs contenant des morceaux inédits, des plans de spectacle et des setlists liés à la tournée mondiale de Beyoncé.

Les enquêteurs ont rapidement remonté la piste grâce aux signaux émis par des appareils Apple dérobés lors du cambriolage. Des images de vidéosurveillance auraient montré Kelvin Evans pénétrant dans le parking avant de repartir avec les valises. Durant l’enquête, le suspect se serait même surnommé le « King Thief of Atlanta » face aux policiers.

Malgré son plaidoyer de culpabilité, les objets volés — y compris les fameux morceaux inédits — n’ont jamais été retrouvés. Les autorités américaines n’ont pas confirmé si les fichiers avaient été copiés, revendus ou détruits.

Cette affaire avait provoqué une vive inquiétude dans l’entourage de l’artiste, alors que la tournée Cowboy Carter battait des records de recettes aux États-Unis. L’incident avait également ravivé les débats autour de la sécurité numérique et de la protection des contenus inédits dans l’industrie musicale.