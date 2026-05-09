DJ Whoo Kid explique qu'on ne peut pas comparer le succès de Kendrick Lamar à la domination de Drake

Entre Kendrick Lamar et Drake, DJ Whoo Kid, l'ancien DJ officiel de 50 Cent et du G-Unit, a choisi son camp, avec des arguments qui semblent plutôt valables. Fin du débat ?

Cela faisait quelques mois qu'on parlait un peu moins du clash entre Drake et Kendrick Lamar, à cause du fait qu'on commençait à penser que "ICEMAN" ne sortirait jamais. Mais maintenant que l'arrivée de l'album de Drizzy est imminente, le clash revient sur toutes les lèvre set les fans de rap tournent leur regard vers K.Dot, en se demandant quel va être son prochain move. Mais cette semaine, c'est le légendaire DJ du G-Unit, DJ Whoo Kid, l'homme des mixtapes, qui a donné son point de vue sur la rivalité entre Drake et Kendrick.

Un point de vue qui nous vient d'un mec qui a vraiment maîtrisé l'industrie pendant plus d'une décennie, c'est toujours bienvenu. Et celui de DJ Whoo Kid, donné dans l'émission Diverse Mentality, est assez intéressant : pour lui, Kendrick Lamar a eu son "moment", mais on ne peut pas comparer ça avec la dictature imposée dans le game par Drizzy pendant plus de dix ans.

Kendrick a eu son moment. Pendant six moi, c'était LE gars. Et après il a fait le Super Bowl, c'était encore LE gars. Mais comme tu le vois, où était le hip-hop ensuite ? On n'est plus dans le haut des charts sur Billboard, on est nulle part. Je suis pas un expert, mais je sais que quand Drake est là, on est en haut des charts.

DJ Whoo Kid avoue qu'il a quand même vu passer le projet de Max B et French Montana, dont la suite devrait bientôt sortir, mais qu'à part ça, rien de notable ne semble s'être passé dans le rap US depuis la fin du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Certains observateurs affirment même que le dernier morceau hip-hop a être véritablement resté un peu dans le haut des charts, c'est "What Did I Miss" de Drake, sorti il y a presque un an.

C'est là, selon Whoo Kid, la principale différence entre Kendrick Lamar et Drake en terme d'impact : Drizzy a un rayonnement tellement puissant qu'il est capable d'impacter les charts sur le long terme, une superstar, et même capable de faire en sorte que les gens écoutent d'autres rappeurs. Kendrick, lui, est un excellent rappeur, probablement meilleur que le canadien si on reste sur les skills, mais dont le succès n'a pas le même impact "pop", ni aux States ni dans le monde entier.

Après, on peut aussi adopter le point de vue suivant : on n'en a rien à foutre de voir le rap en haut des charts, ce qu'on veut, c'est de la qualité, pas des trucs que tout le monde écoute sous la douche. Et ça, il y en a encore dans le game, si on se donne la peine de chercher un peu...