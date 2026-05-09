Kendrick Lamar et Dr. Dre réunis pour inaugurer un nouveau lycée à Compton

Kendrick et Dre, accompagnés également de Will.i.am, étaient présents à Compton pour assister à l'inauguration de la nouvelle version du lycée de leur enfance, le Centennial High School.

L'actualité du rap est un peu pauvre ces derniers jours, en particulier aux USA, où le game semble s'être mis en pause en attendant la sortie très attendue de "ICEMAN" la semaine prochaine. Mais pendant que Drake fait les derniers préparatifs avant l'arrivée de son album, Kendrick Lamar, lui, vit sa vie, tranquillement, loin du tumulte du game dans lequel il sera forcément impliqué en raison de son clash avec Drizzy. Cette semaine, il s'est rendu à l'inauguration d'un nouveau bâtiment sur le campus de son lycée d'enfance, en compagnie de Dr. Dre et de Will.i.am !

Les trois artistes sont originaires de Los Angeles, mais seuls Dr. Dre et Kendrick Lamar sont passés par le Centennial High School, établissement situé à Compton, pendant leur scolarité. K.Dot, bon élève, y a décroché son diplôme en 2005. Quant à Dr. Dre, lui qui faisait même partie de l'équipe de plongeon du bahut, il s'est fait dégager de l'établissement et a été transféré dans un lycée de South Central à cause de ses mauvaises notes. Accompagnés de Willi.i.am, les deux artistes étaient donc présents le 7 mai lors de l'inauguration d'un nouveau bâtiment qui pourra accueillir jusqu'à 1 800 jeunes supplémentaires.

On parle de cérémonie d'inauguration, mais il s'agit en réalité du lancement officiel des travaux, qui prendront fin en 2029 d'après les prévisions, avec ce nouveau bâtiment dont le coût est fixé à 270 millions de dollars, rien que ça. Un investissement considérable de la part de la ville, et de quelques investisseurs privés, dont Dr. Dre semble faire partie et c'est pour cette raison que la légende du rap West Coast tenait à être présent. Il a d'ailleurs parlé pendant la cérémonie, en faisant quelques blagues, mais surtout en se montrant très fier :

Parfois, on entend l’expression “la boucle est bouclée”. Eh bien, pour moi, c’est vraiment un moment où la boucle est bouclée, parce que j’ai effectivement fréquenté ce lycée. Bon… j’y allais parfois (rires). Et aujourd'hui, il ne s'agit pas que d'un nouveau bâtiment, il s'agit surtout d'une promesse que j'ai faite à la ville qui m'a construit, point final. Cette inauguration, c'est le moment où la vision qu'on a construite ensemble, devient réalité.

Will.i.am aussi est monté sur l'estrade pour prononcer un discours, mais pas Kendrick Lamar, qui était un peu comme un gamin, très content d'être là, avec un énorme sourire aux lèvres, fier de poser avec une pelle à la main au côté de Dr. Dre, qui lui a donné beaucoup de force au début de sa carrière. L'air de rien, avec Dre et Kendrick, ainsi que Big Fase 100 lui aussi passé par l'établissement, le Centennial High School se hisse presque à la hauteur de la Westinghouse High School à New-York, qui avait accueilli Notorious BIG, Jay-Z et Busta Rhymes.

Quand les stars du rap reviennent investir dans les écoles de leurs quartiers, c'est là qu'on se dit que le mouvement hip-hop a réussi quelque chose d'incroyable !