Kanye West fait rire tout le tribunal avec une blague sur "N*ggas in Paris"

Actuellement en procès pour un sample non déclaré, Kanye West a réussi à faire rire tout le tribunal avec une blague sur le titre de son morceau "N*ggas in Paris".

En ce moment, Kanye West enchaîne polémique sur polémique, payant le prix de ses trop nombreux dérapages survenus ces dernières années. Antisémitisme, racisme, révisionnisme même parfois (sur l'esclavage), avec une touche de machisme parfois également, bref, tous les mots en "isme" qu'il vaut mieux éviter si vous voulez être tranquille. Et tous ces dérapages nous auront presque fait perdre de vue un élément essentiel de la personnalité de Ye : le gars est drôle, taquin, il a de l'humour pour de vrai. Et il l'a encore prouvé cette semaine lors de son procès, avec une blague sur "Niggas In Paris".

Car oui, Kanye West est encore au tribunal cette semaine, mais cette fois, ses dérapages et sa maladie n'y sont pour rien. Le rappeur est accusé d'avoir utilisé un sample non autorisé sur son titre "Hurricane demo", lors d'une de la "listening party" de "DONDA" à Atlanta, en 2021. Un procès un peu ridicule, qu'il va probablement perdre, mais pour lequel il ne risque pas grand chose. C'est peut-être pour ça que le rappeur s'est permis une pointe d'humour pendant son audition. Son avocat lui a demandé s'il avait bel et bien remporté un Grammy pour le titre "Brothers in Paris", et Ye a répondu dans la foulée, l'air innocent :

C'est quoi le vrai nom de ce morceau, déjà ?

Evidemment, ça a provoqué pas mal de rires dans l'assistance. Il faut dire que prononcer le mot "Niggas" est assez mal vu en général, et encore plus mal vu dans un tribunal, où le langage est censé être respectueux de l'institution judiciaire. C'est pas non plus la vanne du siècle, mais elle est bonne, et surtout, elle tombe dans le bon timing. Et ça nous rappelle avec nostalgie l'époque où Kanye West se contentait d'être simplement un génie de la musique, drôle et imprévisible, et qui n'avait pas encore pété un plomb en se prenant pour le fils de Dieu ou le prochain président des Etats-Unis.

On aimerait vraiment beaucoup revoir ce Kanye là plus souvent, et ça pourrait bien finir par arriver, lui qui a fait son mea culpa et a annoncé qu'il voulait vraiment combattre sa bipolarité.