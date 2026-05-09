Marco Rubio et le rap US : quand la diplomatie prend des airs de West Coast

Le Secrétaire d'État Marco Rubio fait le buzz ! En plein briefing à la Maison-Blanche, il a utilisé des punchlines de Cypress Hill et Ice Cube pour envoyer un message à l'Iran.

La salle de presse de la Maison-Blanche a été le théâtre d'une scène inédite ce mardi. Alors qu'il s'exprimait aux côtés de la porte-parole Karoline Leavitt, le Secrétaire d'État Marco Rubio a surpris l'auditoire en intégrant des références cultes du hip-hop à son discours diplomatique concernant l'Iran.

S'éloignant des codes habituels, Marco Rubio a qualifié le leadership de Téhéran d'"Insane in the brain" (complètement dingue), clin d'œil direct au tube de Cypress Hill. Il a enfoncé le clou en reprenant une phrase mythique d'Ice Cube, prévenant que les autorités iraniennes devraient "check themselves before they wreck themselves" (réfléchir avant de s'autodétruire). Une manière très directe d'illustrer les tensions actuelles.

Ce "flex" n'est pas une première pour le chef de la diplomatie américaine. Grand amateur de rap, il a déjà cité cette année Wiz Khalifa ("Work Hard Play Hard"), Jay-Z ("A Week Ago"), ou encore Public Enemy et Biggie Smalls. Sa passion pour la culture urbaine a d'ailleurs été confirmée ce week-end par une vidéo virale le montrant derrière les platines lors d'un mariage en Floride.

Avec ce mélange de fermeté géopolitique et de références à la culture populaire, Marco Rubio impose un style de communication singulier qui ne manque pas de faire réagir.