Blueface explique qu'en prison, tous ses codétenus ont choisi Drake face à Kendrick Lamar

Habitué des allers-retours en prison depuis un moment déjà, le rappeur Blueface nous surprend en expliquant qu'en taule, les gens semblaient plutôt dans le camp de Drake.

On risque d'assister à un nouveau round de l'affrontement entre Drake et Kendrick Lamar avec la sortie prochaine de "ICEMAN", le nouvel album du canadien, prévu pour le 15 mai prochain. Les gens attendent le rappeur au tournant, lui qui semblait avoir perdu quelques points d'aura ces derniers temps. Même Jay-Z est encore traumatisé par le clash, presque deux ans après. Tous les fans de rap ont leur avis sur la question, mais d'après Blueface, les gens en prison seraient bien plus du côté de Drizzy que du côté de Kendrick Lamar.

On aurait pourtant pensé que Blueface était lui-même dans le camp de K.Dot. Car il est lui aussi de Los Angeles, proche des Crips, avec un rap et un vécu gangsta, comme Kendrick Lamar s'en réclamait en sortant "Not Like Us" pour éteindre son adversaire. Lors d'une interview pour Bootleg Kev, Blueface s'est livré sur ses rapports au rap game pendant sa détention, en expliquant que ses codétenus suivaient de très près la sortie des diss tracks pendant le clash Drake vs Kendrick.

Je pense que c'était mortel, j'adore les trucs comme ça. Tout le monde choisissais son camp, c'était la folie. Les mecs en taule étaient genre : 'Mec, je suis prêt à le faire pour Drake maintenant. Dès que je sors, je vais fumer un gars pour OVO !'

Blueface a un point de vue complètement opposé à celui de Jay-Z sur ce clash. Pour lui, c'est de ce genre d'évènement dont la culture avait besoin. Tout le monde choisissait un camp, surveillait ce qui sortait, un vrai pic d'activité, un moment collectif qui reste dans tous les esprits. On comprend son point de vue, même si d'un autre côté, on comprend aussi celui de Jay-Z qui affirme que ce clash a un peu "tué le rap game", en s'appuyant sur la baisse des ventes qui a eu lieu depuis ce beef.