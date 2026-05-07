Booba réagit au Cercle de Kaaris : "espèce de sale enfant de..."

On pouvait s'y attendre, mais Booba n'a évidemment pas perdu de temps pour réagir au freestyle de Kaaris dans "Rentre dans le Cercle", et il n'est pas tendre.

Il s'est passé un évènement un peu important hier soir pour le rap français : le premier épisode de "Rentre dans le Cercle" assuré par un rappeur en solo ! Et c'est Kaaris qui s'est chargé de brûler le cercle, tout seul, même si Sofiane était lui aussi présent mais seulement pour assurer l'ambiance. Le rappeur de Sevran a profité de son passage dans le Cercle pour rapper en exclu son tout nouveau titre, "Le Sevranais", et il y en a évidemment un qui n'a pas perdu de temps pour réagir à tout ça : Booba, qui a même sévèrement insulté son rival.

Il y a quelques jours, B2O félicitait pourtant Fianso pour avoir ressuscité le concept "Rentre Dans le Cercle". Mais même s'il est content de voir l'émission revenir, Booba n'oublie pas ses ennemis, notamment Kaaris avec qui il est toujours en froid. Et il le fait savoir, en l'insultant fort après son passage dans Le Cercle, dans une story Instagram :

Espèce de sale enfant de p, de grosse p, dix ans que tu tournes en Urus, t'habitudes au Portugal pour pas payer d'impôts, tu sors avec un tapin, t'as abandonné ta femme, t'es accusé d'abandon de famille et tu oses parler de "carte grise". Espèce de salope. Je vais tous vous punir.

A l'intonation de la voix sur la fin de sa phrase, on ne sait pas s'il rigole ou s'il est en train de devenir fou comme les méchants dans les films. En tout cas, il fait évidemment référence à la phase de Kaaris dans son morceau "Le Sevranais" : "quand tu vois ma carte grise, tu sais qu'j'fais pas timinik". Bref, Booba n'a pas apprécié la punchline, il le fait savoir, et il se prend encore pour Batman à vouloir punir tout le monde. Une place de "justicier du game" qu'il a pu endosser par le passé, lorsque ses albums étaient excellents, on va donc voir s'il maintient son statut avec "Blanco Nemesis", ce qui est clairement l'enjeu principal de l'album : va-t-il conforter sa place de GOAT, ou va-t-il salir son héritage ?

Rendez-vous dans quelques semaines pour le savoir !