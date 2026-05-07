Sadek revient sur son "clash" avec Jul : "tu cherches quoi toi fils de p..."

Lors d'un lvie récent, Sadek a expliqué comment il a réussi à se clasher avec Jul alors qu'à la base, les deux artistes s'appréciaient beaucoup.

Cela fait maintenant quelques années que Sadek ne fait plus du tout de rap, lui qui semble avoir complètement quitté le game après avoir été dégoûté du milieu. L'ancien rappeur du 93 a aussi opéré plusieurs changements dans sa vie, en s'éloignant de la musique et en partant de la France, pour se concentrer sur sa vie de famille et sur son trading. Mais il parle aussi beaucoup avec ses followers sur les réseaux sociaux et lors d'un live récent, il a expliqué comment il avait fini par s'embrouiller avec Jul sur Snapchat, à cause de l'alcool.

Sadek ne s'est jamais trop caché sur le sujet : le rappeur a eu pas mal d'excès dans sa vie d'avant, lui qui trafiquait un peu de dope, buvait pas mal d'alcool, mangeait énormément et n'hésitait pas à se mettre sous substance. Mais les conséquences de ce mode de vie excessif peuvent rapidement se faire sentir, comme il le montre avec son anecdote d'embrouille entre lui et Jul, aux alentours de 2014/2015 :

J'ouvre mon snap, je vois un ajout d'ami, "Jul135City". J'me dis, "impossible c'est Jul". Il était déjà en train de péter de fou, je vois qu'il m'ajoute, tout ça. 'Ouah le sang, j'aime trop ce que tu fais', 'Moi aussi j'aime grave ce que tu fais', on est connectés, ça devient un poto de Snap. On parle, tout ça, ça dure des semaines. Maintenant, je vois un pattern chelou, il m'envoie des vidéos, y a des mecs armés en fou. Un jour, je suis bourré, y'a plus de Volvic dans la Volvic, y'a 3/4 Grey Goose, 1/4 RedBull. Je reçois une vidéo comme ça, je suis au quartier avec Silax. [...] Je lui envoie une vidéo, je lui dis 'Tu cherches quoi toi fils de pute, tu crois que j'suis un PD ou quoi ? Tu m'envoies que des vidéos avec des mecs armés, hé vas niquer ta grand-mère en fait".

Sadek explique ensuite que son pote Silax l'a raisonné en le traitant de narvalo et en lui disant que si Jul lui envoyait tout ça, c'est parce qu'il l'aimait bien, qu'il voulait lui montrer l'ambiance à Marseille, mais le rappeur du 93 avait malheureusement déjà supprimé le J de ses contacts. Dek-Sa explique ensuite qu'il ne sait pas comment Jul a fini par le ré-inviter sur "Classico Organisé" après tout ça, et qu'à l'époque, il était vraiment "en pétard", notamment à cause de la boisson, avec des réactions parfois inattendues.

La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas faire des vidéos pour insulter les gens quand on est complètement bourrés !