Migos : le retour officialisé par Quavo et Offset

Le groupe Migos, qui a popularisé la trapd 'Atlanta dans le monde entier, est officiellement de retour, avec Quavo et Offset qui sont actuellement en train de charbonner.

La scène rap US est un peu orpheline des es stars, depuis bientôt deux ans. Si il y a évidemment encore pas mal d'excellents albums qui sortent régulièrement, ils font beaucoup, beaucoup moins de bruit qu'avant, et font surtout moins l'unanimité. Que ce soit Kanye West, A$AP Rocky ou Playboi Carti, aucun n'a sorti un potentiel classique ces dernières années. Mais il y a peut-être quelque chose qui va remettre les fans de rap d'accord : le retour officiel du groupe Migos, avec Quavo et Offset.

Evidemment, le groupe Migos ne revient pas dans sa forme originale, c'est d'ailleurs complètement impossible puisque Takeoff est mort à la fin de l'année 2022. Mais après plusieurs rumeurs qui ont vu le jour ces dernières semaines, les deux membres restant, Offset et Quavo, ont décidé d'officialiser l'information du retour de Migos, en repostant à nouveau sur le compte Instagram officiel du groupe, pour la première fois depuis 2024. Sur ce post Instagram, on peut voir les deux rappeurs réunis, en studio, avec un épais nuage de fumée que les entoure, mais aussi quelques verres de tise.

Une nouvelle qui fait plaisir, même si on s'en doutait déjà un peu avec toutes les photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux depuis la semaine dernière. On ne sait en revanche pas exactement sur quoi travaillent les deux Migos survivants, même si ils ont déjà annoncé qu'ils bossaient aussi sur l'album posthume de Takeoff. Il se pourrait bien qu'un nouveau projet du groupe d'Atlanta finisse par voir le jour, et s'il arrive à être aussi fédérateur que "Culture", alors le monde sera obligé d'admettre que ces rappeurs font partie des GOAT !