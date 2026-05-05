Babs avertit Zkr et sort les dossiers : "je vais tellement te b*iser..."

Après une première réponse au tacle de Zkr, Babs passe désormais aux menaces et sort également les dossiers au sujet du rappeur et de sa collaboration avec Werenoi.

On pensait que le concert en hommage à Werenoi serait l'occasion de mettre fin aux polémiques dans le calme, et permettrait à tout le monde de tourner la page afin que le rappeur repose enfin en paix. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu : les critiques ont commencé à pleuvoir sur les organisateurs et les participants. Babs, producteur de l'artiste décédé, s'est une fois de plus retrouvé au cœur d'une polémique, il s'est même fait tacler par Zkr dans l'épisode de "Rentre dans le cercle" de la semaine dernière et désormais, il a décidé de passer aux menaces.

Car il avait déjà répondu aux polémiques de manière générale lors d'une interview sortie hier par KUNTIME. Mais il a cette fois décidé de répondre un peu plus personnellement à Zkr, qui l'a accusé, lors de son freestyle dans le Cercle, de grailler sur la mort de Werenoi. Du coup, Babs a pris son snap et a fait une réponse bien énervée :

T'as vu que tes albums ne marchaient pas, tu streamais pas, tu cherchais du buzz, je vais t'en donner. Et n'oublie pas quelque chose hein, t'as galéré 6 mois pour avoir le feat, Under Armour [...] T'étais en train de pleurer sur le canapé, en train de pleurnicher [...] Le feat je l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour Bellek. Et le son qui a été supprimé des plateformes, c'est pas toi, t'es un menteur, c'est Bellek qui m'a envoyé un message pour supprimer le titre. Toi t'as rien à voir là-dedans, t'es qu'une grosse merde.

Après cette entrée en matière bien énervée, Babs enchaîne sur une anecdote d'après laquelle c'est lui qui aurait insisté auprès de Werenoi pour que Zkr monte sur scène lors d'un festival en Belgique, alors que Werenoi, lui, ne voulait pas. Puis il passe ensuite sur des menaces assez claires :

Tu parles beaucoup. Hier, tu m’as dit que t’étais là. J’t’ai dit : viens, on se voit. Tu m’as dit finalement que t’étais pas là. En 20 min t’étais là, 25 min après t’étais pas là : "nan désolé frérot j'suis à Roubaix". Mais tranquille, j’vais te régler bien ton cul et j’vais tellement te bai*er toi pour une bonne fois pour toutes, et tu vas comprendre, espèce de sale pu*e que t’es. Wallah, le jour où je vais te voir, j’vais tellement te bai*er ! Parce que t’es une pu*e et tu resteras une pu*e, sache-le ! Tu nous fais le grand rappeur voyou. T’as rien de Maes, wallah, et t’es pas Maes, espèce de sale pu*e va !

Un vocabulaire bien fleuri, qui nous montre que le producteur est très énervé par les accusations et par la pique lancée par Zkr dans son couplet. On imagine que ces deux-là ne se croiseront jamais, mais une chose est sûr : Babs a décidé de ne pas se laisser faire.