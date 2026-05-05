Kaaris va-t-il mettre le feu en solo dans le prochain épisode de "Rentre dans le cercle"?

Alors que l'émission est revenue depuis moins d'un mois, on commence déjà à avoir droit à des surprises de la part de Fianso et de "Rentre dans le cercle", avec cet épisode spécial Kaaris.

On s'en doutait un peu en vérité, mais le retour de l'émission "Rentre dans le cercle" est déjà un succès au bout de seulement deux épisodes. Il faut dire que Fianso a encore une fois régalé avec son concept, on a eu droit à quelques couplets de folie. Difficile de faire un choix entre les couplets de Mac Tyer, de Dosseh, de Zkr, et même les invités "moins connus" se sont donnés à fond. Mais ce qui va se passer cette semaine risque de rester dans les mémoires : un épisode du Cercle centré autour de Kaaris !

Difficile de dire à quoi va ressembler l'épisode 3 de la saison 4 de "Rentre dans le Cercle", qui sort ce mercredi 6 mai à 18h. Car les teasers postés sur les réseaux sociaux restent plutôt mystérieux. Mais une chose est sûre : Kaaris sera au centre de l'attention. Dans la vidéo publiée sur le compte Insta officiel de l'émission, on peut voir Fianso annoncer : "C'est le 93, cousin". Ensuite, ça enchaîne directement sur un plan dans lequel on retrouve Riska au milieu d'un cercle de feu, puis quelques mots, un peu comme un titre de film: "Le Sevranais Kaaris, mercredi 6 mai 2026".

En légende du post on peut lire : "Le sevranais débarque ce MERCREDI 6 MAI à 18H sur la chaîne YouTube du Cercle dans un format exclusif". Ce qu'on comprend (ce qu'on a envie de comprendre également), c'est que cet épisode sera consacré à Kaaris, qui va apparemment brûler le Cercle en solo. Peut-être un format inédit de la part de "Rentre dans le Cercle", avec un seul rappeur qui kicke, un peu à la Grünt, mais en plus sauvage et énervé. En tout cas, ça promet, et ils ont réussi à nous hyper pour l'épisode de demain !