Jason Derulo : Immersion dans son incroyable manoir à 3,5 millions de dollars !

L'interprète de "Savage Love" ne se refuse rien. Toujours au sommet des charts et véritable icône des réseaux sociaux, Jason Derulo a ouvert les portes de sa somptueuse demeure californienne. Un "château" moderne où le luxe côtoie l'extravagance la plus totale.

Située dans le quartier très prisé de Tarzana, à Los Angeles, la propriété de Jason Derulo est bien plus qu'une simple résidence : c'est un véritable sanctuaire de 13 000 pieds carrés (environ 1 200 m²). Estimée à 3,5 millions de dollars, cette bâtisse au style Tudor, souvent comparée à un château moderne, trône sur un terrain immense totalement sécurisé. Dès l’entrée, le ton est donné avec des portails massifs qui protègent l'intimité du chanteur. Ce complexe immobilier ne se contente pas d'une maison principale ; il intègre également une unité pour les invités ainsi que plusieurs garages capables d'abriter sa collection de bolides. C’est ici, dans ce cadre idyllique, que la star a choisi de bâtir son empire, entre confort absolu et architecture de prestige.

À l'intérieur, l'excentricité de l'artiste transparaît dans chaque pièce. L'une des pièces maîtresses de la décoration reste sans aucun doute son aquarium à requins installé directement dans le salon, une pièce unique qui fascine ses visiteurs. Fidèle à son image de showman, Derulo a également investi dans des éléments de design insolites, à l'image de ses gorilles en herbe sur mesure, dont le coût est estimé à près de 200 000 dollars. Le manoir dispose aussi d'une salle de cinéma privée, d'une salle de sport ultra-équipée et, surtout, d'un studio d'enregistrement professionnel à la pointe de la technologie. C’est dans cet antre créatif que le hitmaker compose ses futurs succès mondiaux, entouré d'un luxe qui stimule son imagination.

Jason Derulo fait visiter son incroyable villa à 3,5 millions de dollars en Californie 🤯



des gorilles en gazon personnalisés à 200 000 $



un aquarium à requins dans le salon



une salle de cinéma sur mesure



une salle de sport personnalisée pic.twitter.com/Uq1P5bGFWb https://t.co/T8cicGFykJ — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (secondaire) (@Media_FrenchRap) April 29, 2026

L'extérieur de la propriété n'a rien à envier aux plus grands hôtels de luxe de la planète. La pièce maîtresse est une piscine de 23 mètres de long, agrémentée d'un pont élégant qui mène à une pergola. Cet espace de détente comprend un bar intégré, un spa et plusieurs cascades, transformant le jardin en un véritable complexe de vacances privé. Pour le côté sportif, la star dispose également d'un terrain de sport éclairé, idéal pour des parties de basket nocturnes. Ce cadre grandiose sert régulièrement de décor à ses vidéos virales, confirmant son statut de roi de TikTok. Chaque recoin de ce domaine a été pensé pour allier la vie de famille et les exigences d'une carrière internationale de premier plan.

Avec ce domaine d'exception, Jason Derulo prouve qu'il maîtrise aussi bien l'art de l'immobilier que celui de la scène.

N3on n’arrive pas à croire que Jason Derulo a un aquarium avec des requins dans son salon valant plus d’un million de dollars 😳 pic.twitter.com/jPSl4dbKfE https://t.co/DmNkKxvfw4 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (secondaire) (@Media_FrenchRap) April 29, 2026

Aaron MAI