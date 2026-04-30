Eleven All Stars 2 : SDM, Tiakola et un invité mystère pour le show de la mi-temps !

C’était l’annonce que tout le monde attendait. Aminematue remet ça et ressort les crampons pour une nouvelle édition de l’Eleven All Stars, et cette fois, le décor change complètement.

Après l’affrontement face aux créateurs espagnols, place à un nouveau choc : la team des créateurs français va défier les créateurs de contenus anglais dans un match qui s’annonce déjà électrique.

Un nouveau cadre XXL : le Parc des Princes

Gros changement pour cette édition : le match ne se jouera pas dans un petit stade, mais directement au mythique Parc des Princes. Près de 45 000 spectateurs sont attendus pour assister à ce rendez-vous hors norme.

Un cadre digne d’un vrai match de gala, qui confirme que l’Eleven All Stars est devenu bien plus qu’un simple match entre streamers : un véritable événement culturel.

Un effectif français très lourd

Après un trailer qui avait déjà mis le feu avec la présence de SDM et Rayan Cherki, Aminematue a dévoilé l’effectif complet de la team France.

Entre créateurs, influenceurs et joueurs passionnés, la sélection promet du spectacle, de la technique… et surtout beaucoup d’ego sur le terrain.

Et comme toujours, la billetterie fait plaisir : des places entre 9€ et 70€, un vrai positionnement “prix du peuple” pour remplir le stade et créer une ambiance bouillante.

Un halftime show digne d’un festival

Mais ce n’est pas tout. L’un des gros twists de cette édition, c’est le halftime show, pensé comme un vrai concert à la mi-temps du match.

Et là aussi, le casting est lourd :

SDM , qui sera double casquette : joueur et performeur

, qui sera double casquette : joueur et performeur Tiakola , attendu pour enchaîner plusieurs morceaux et faire monter la température

, attendu pour enchaîner plusieurs morceaux et faire monter la température Et surtout… un invité mystère, encore gardé secret

Un artiste international en approche ?

Les rumeurs s’emballent déjà. Ce fameux invité mystère pourrait être un artiste international. Certains parlent d’un artiste anglais comme Dave ou Central Cee, mais pour l’instant, le mystère reste total.

Aucune confirmation, aucun leak, juste du teasing bien dosé comme Aminematue sait le faire.

Rendez-vous le 24 mai

Entre match, show musical et ambiance de stade plein à craquer, cette édition de l’Eleven All Stars 2 s’annonce déjà comme un événement historique du streaming et du divertissement en France.

Rendez-vous le 24 mai au Parc des Princes pour un moment qui pourrait encore marquer un tournant dans la fusion entre football, culture web et musique.

Une chose est sûre : ce ne sera pas juste un match. Ce sera un show.