Diddy se serait m*sturbé sur un t-shirt de Biggie : le rappeur conteste la plainte !

Une nouvelle affaire judiciaire vient secouer le monde du hip-hop américain.

Une nouvelle affaire judiciaire vient secouer le monde du hip-hop américain. En juillet, Diddy a été visé par une plainte déposée par son ancien attaché de presse, Jonathan Hay, qui livre des accusations particulièrement choquantes dans son récit des faits. De son côté, le fondateur de Bad Boy Records conteste fermement l’ensemble des allégations.

Des accusations lourdes dans la plainte de Jonathan Hay

Dans sa plainte, Jonathan Hay affirme avoir été invité par Diddy à une séance d’écoute d’un projet inédit impliquant The Notorious B.I.G.. Selon lui, l’ambiance aurait rapidement dérapé dès son arrivée.

Il soutient avoir été contraint de consommer des drogues avant de se retrouver isolé dans une pièce avec le producteur. C’est à ce moment que les faits les plus controversés auraient eu lieu.

Toujours selon la plainte, Diddy aurait regardé des films pornographiques sur son téléphone et se serait m*sturbé sur un t-shirt de Biggie. Après cela, il aurait ri et jeté le t-shirt à Jonathan Hay.

La plainte évoque également un autre épisode distinct remontant à 2005, dans lequel Diddy aurait tenté de le forcer à pratiquer une fellation.

La réponse ferme de Diddy

Face à ces accusations, Diddy a rapidement réagi. Selon TMZ, le rappeur et producteur a déposé une réponse officielle niant catégoriquement l’ensemble des faits reprochés.

Il affirme que Jonathan Hay aurait non seulement consenti aux comportements évoqués, mais les aurait même « approuvés ». Une ligne de défense qui vise à totalement invalider les accusations portées contre lui.

Vers un rejet de la plainte ?

Dans ses conclusions, Diddy demande le rejet pur et simple de la plainte, estimant qu’elle repose sur des affirmations infondées.

Pour l’instant, l’affaire reste en cours d’examen par la justice américaine, et les deux versions des faits s’opposent frontalement. Une chose est sûre : ce dossier vient encore un peu plus alimenter les polémiques entourant l’une des figures les plus influentes du rap US.