Rentre dans le Cercle : Découvrez les artistes invités de l'épisode 2

Le jeudi 30 avril, un nouvel épisode débarque, et il s’annonce déjà très lourd.

La semaine dernière marquait le grand retour de Rentre dans le Cercle avec Fianso aux commandes. Un moment fort pour tous les puristes de rap, qui ont enfin pu retrouver ce format brut et authentique, devenu une véritable référence au fil des années.

Pour ce come-back très attendu, l’émission n’a pas fait les choses à moitié. On a eu droit à un véritable choc de générations avec des artistes comme Mac Tyer, ElGrandeToto ou encore TiMar. Une première session marquée par des freestyles intenses et une énergie qui rappelle pourquoi ce concept est si important dans le paysage du rap français.

Et bonne nouvelle : ça ne s’arrête pas là. Le jeudi 30 avril, un nouvel épisode débarque, et il s’annonce déjà très lourd. Dans ce deuxième volet, on retrouvera notamment Dosseh, ZKR, AMK, Choco Brauwn, Python Loco, Wawa et bien d’autres invités surprises.

Avec un tel casting, l’émission reste fidèle à son ADN : mélanger les styles, les générations et les univers pour offrir des performances uniques. Ce retour fait clairement du bien au rap, en remettant au centre l’essence même de la discipline : le freestyle, la technique et la spontanéité.

En 2026, Rentre dans le Cercle prouve qu’il n’a rien perdu de sa force. Et une chose est sûre : avec un tel lancement, ce nouveau chapitre est loin de s’arrêter.