Depuis plus de 10 ans, Ninho retourne le rap français et il ne compte absolument pas s’arrêter là.

Il écrase tout sur son passage, il faut le dire clairement ! Depuis plus de 10 ans, Ninho retourne le rap français et il ne compte absolument pas s’arrêter là.

Avec son projet M.I.L.S IV, l’artiste a encore frappé fort : un disque de platine en seulement 1 mois, preuve supplémentaire de son impact massif sur la scène musicale française. Même s’il a été dépassé par PLK sur le meilleur démarrage de l’année, Ninho reste un pilier incontestable du rap français, toujours au sommet de son art.

Et aujourd’hui, il vient de le prouver encore une fois de manière éclatante.

Un exploit historique dans le streaming

En effet, Ninho devient le deuxième rappeur à égalité avec PNL à compter 5 morceaux à plus de 200 millions de streams sur Spotify. Une performance rare, qui le place clairement dans une autre dimension.

À titre de comparaison, un seul artiste fait mieux pour le moment : Gims avec 7 titres dépassant ce cap symbolique.

Mais être au niveau de PNL, c’est déjà entrer dans une autre catégorie : dans la légende.

Les titres qui ont marqué l’histoire

Voici les morceaux qui confirment ce statut hors norme :

La vie qu’on mène – 367M

– 367M Lettre à une femme – 242M

– 242M Putana – 227M

– 227M Maman ne le sait pas x NISKA – 218M

– 218M Jefe – 200M

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : Ninho ne fait pas que sortir des hits, il construit une discographie durable, massive et internationale sur les plateformes de streaming comme Spotify.

Un statut de légende confirmé

Ce nouveau record ne fait que renforcer une évidence : Ninho n’est plus simplement un rappeur à succès, c’est un phénomène du rap français moderne.

Être au niveau de PNL en termes de streaming, c’est déjà entrer dans une zone réservée aux artistes qui ont marqué une génération entière.

Et au rythme où il avance, une seule question reste en suspens : jusqu’où ira Ninho ?