Drake : DJ Akademics pense que l'album "Iceman" fera plus de vente que "GNX" de Kendrick Lamar

Une question domine déjà les débats dans le monde du rap : le projet fera-t-il mieux que GNX de Kendrick Lamar ?

Alors que Drake s’apprête à sortir son nouvel album ICEMAN le 15 mai, les spéculations autour de ses performances commerciales s’intensifient. Une question domine déjà les débats dans le monde du rap : le projet fera-t-il mieux que GNX de Kendrick Lamar ?

Une attente massive autour de ICEMAN

En attendant la sortie du projet, les rumeurs et analyses s’enchaînent. Du côté des fans, un nom revient constamment : DJ Akademiks. Considéré comme l’un des plus grands défenseurs de Drake, il s’est imposé comme une véritable voix des supporters du rappeur canadien.

Chaque soir, il anime des streams où il partage ses analyses, ses théories et surtout ses attentes concernant le projet ICEMAN. Pour lui, Drake est sur le point de revenir au sommet.

Une confiance totale en Drake

Personne ne semble plus confiant qu’Akademiks quant au potentiel de cet album. Selon lui, Drake peut retrouver l’énergie et la domination qui ont marqué ses plus grandes années, avant ses tensions médiatiques récentes.

Il estime que l’artiste est capable de livrer plusieurs hits capables de s’imposer en tête des charts dès leur sortie.

Des prédictions de ventes ambitieuses

Lors d’un récent stream, DJ Akademiks a avancé une estimation très commentée : ICEMAN pourrait réaliser entre 400 000 et 600 000 ventes en première semaine.

Une fourchette large, mais que certains fans jugent réaliste au vu de l’engouement actuel autour du projet.

Si ces chiffres se confirment, Drake dépasserait largement les performances de GNX, qui s’est écoulé à environ 320 000 exemplaires lors de sa première semaine.

Cependant, il est important de rappeler que GNX n’avait bénéficié d’aucune promotion et avait été publié de manière totalement surprise, sans annonce préalable.

Une stratégie différente pour Drake

À l’inverse, Drake mise sur une stratégie bien plus classique et massive. Le rappeur a passé près d’un an à préparer et promouvoir ICEMAN, créant une attente mondiale autour du projet.

Résultat : le niveau d’excitation est à son maximum, et ses fans attendent un album calibré pour dominer les plateformes de streaming.

Vers un nouveau pic de carrière ?

Si Drake décide d’accompagner la sortie de coffrets physiques et éditions spéciales, les chiffres pourraient encore grimper.

Et ce n’est pas tout : une tournée mondiale est également évoquée. Elle pourrait devenir l’une des plus importantes de sa carrière, confirmant une fois de plus son statut de superstar du rap.

Une chose est sûre : la sortie de ICEMAN sera scrutée de très près dans toute l’industrie musicale.