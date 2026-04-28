"Ipséité" le classique de Damso ?

Ce 28 avril marque les 9 ans de la sortie de Ipséité, un album qui a profondément marqué le rap français et propulsé Damso dans une toute autre dimension.

Ce 28 avril marque les 9 ans de la sortie de Ipséité, un album qui a profondément marqué le rap français et propulsé Damso dans une toute autre dimension. Huit ans plus tard, une question revient souvent : Ipséité est-il devenu un classique ?

Pour comprendre son impact, il faut revenir au contexte. En 2016, Damso se fait déjà remarquer avec Batterie Faible, un premier projet brut, sombre, presque cru, qui pose les bases de son univers. Mais à ce moment-là, il reste encore un artiste en développement. Rien ne laissait forcément présager l’ampleur du phénomène à venir.

Avec Ipséité, Damso change de statut.

Dès les premières écoutes, l’album impose une identité forte. Le rappeur belge affine sa formule : une écriture crue, parfois dérangeante, mais aussi plus maîtrisée et introspective. Le projet explore ses contradictions, ses failles, son rapport aux relations, à la réussite et à la paternité. Le tout dans une ambiance sombre, parfois glaciale, mais toujours cohérente.

C’est aussi l’album où Damso trouve un équilibre entre dureté et sensibilité. À côté de morceaux très froids et frontaux, il livre des titres beaucoup plus touchants comme Kin la Belle ou Peur d’être père, qui dévoilent une facette plus vulnérable de sa personnalité. Cette dualité donne à l’album une profondeur rare.

Mais Ipséité, c’est aussi une machine à classiques.

Impossible de ne pas évoquer Macarena, son premier énorme hit. Un morceau entêtant, plus accessible, qui va faire exploser sa popularité auprès du grand public.

Dans un autre registre, Mosaïque Solitaire est souvent considéré comme le plus grand morceau de Damso. Et pour beaucoup, le changement d’instru en plein titre a été le véritable élément déclencheur, celui qui a mis en lumière toute la puissance et la richesse du morceau.

Et c’est peut-être là que réside la force de Ipséité : réussir à être à la fois exigeant artistiquement et extrêmement populaire.

Car le succès est colossal. L’album devient un véritable phénomène commercial, jusqu’à être certifié double diamant. Un cap symbolique qui confirme son statut à part dans le rap français. Pour beaucoup d’auditeurs, Ipséité représente même une porte d’entrée dans l’univers de Damso — le projet par lequel ils l’ont découvert.

Huit ans après sa sortie, difficile de nier l’évidence : Ipséité a marqué son époque. Par son identité sonore, par son écriture, par son impact culturel et son succès commercial, l’album coche toutes les cases d’un classique.

La vraie question n’est peut-être plus de savoir si Ipséité est un classique… mais plutôt de comprendre pourquoi il continue, encore aujourd’hui, de fasciner autant.