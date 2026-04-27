ELGRANDETOTO annonce une date exceptionnelle à l'Accor Arena !

C'est le premier artiste marocain a être en tête d'affiche dans cette salle !

On est peut-être sur une période charnière pour le rappeur marocain ! Et clairement, ELGRANDETOTO semble en train de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il faut dire qu’il est actuellement en feu en 2026.

Si cela fait déjà plus d’un an qu’il n’a pas sorti d’album, l’artiste reste omniprésent dans le paysage culturel. On a pu l’apercevoir dans la dernière saison de Validé, mais aussi lors du grand retour de "Rentre dans le cercle", où son passage a marqué les esprits.

Et ce n’est pas tout : le rappeur affiche désormais des ambitions bien plus larges, avec une volonté assumée de s’investir dans la politique marocaine, allant jusqu’à évoquer un possible rôle de Ministre de la culture à l’avenir. Une trajectoire inattendue qui alimente encore plus le buzz autour de son nom.

Mais revenons à la musique, car c’est là que tout s’accélère.

Une date historique à Paris

L’artiste a officiellement coché une date majeure dans sa carrière : le 27 mars 2027, ELGRANDETOTO se produira pour la toute première fois à l’Accor Arena.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux à travers une vidéo particulièrement sombre, avec une esthétique mystérieuse qui a immédiatement rappelé l’univers de Stranger Things. Une mise en scène qui a enflammé les fans et renforcé l’aura énigmatique du projet.

Un accomplissement majeur pour le rap marocain

Ce concert représente bien plus qu’une simple date : il s’agit d’un moment historique. Pour la première fois, un artiste marocain sera en tête d’affiche de cette salle mythique.

C’est un véritable accomplissement international, symbole d’une ascension fulgurante et d’une reconnaissance qui dépasse désormais les frontières du rap francophone.

Avec cette annonce, ELGRANDETOTO confirme qu’il n’est plus seulement un artiste à suivre… mais un nom qui s’impose dans le paysage musical européen.