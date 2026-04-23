Les Flammes 2026 : l'impressionnante liste des performances prévues ce soir

Alors que la 4ème édition de la cérémonie Les Flammes aura lieu ce soir, 23 avril, on connait déjà la liste des performances prévues tout au long de la soirée : Jolagreen23, Gradur, L2B, Youssoupha...

C'est le grand jour ! Après plusieurs semaines de suspens, de teasing, de votes du public, on arrive enfin à la date de l'édition 2026 de la cérémonie Les Flammes, qui aura lieu ce soir, 23 avril, dans la grande salle de La Seine Musicale à Boulogne. Une cérémonie pendant laquelle on devrait, normalement, voir Theodora être récompensée à de nombreuses reprises, elle qui est arrivée en tête des pré-nominations dans plusieurs catégories. Alors que le spectacle démarre dans quelques heures, on a la liste des performances qui vont rythmer la soirée, et franchement, il y a du lourd !

Car vous le savez, chaque année, en plus des discours et des remises de prix, les Flammes se distinguent également par la qualité des concerts proposés, ou des sketchs quand ils invitent des humoristes, comme Merwane Benlazar dont le passage avait été censuré à la télévision l'année dernière. On se rappelle notamment du concert qui avait signé le retour de La Fouine sur le devant de la scène. Cette année aussi, il y a du beau monde, avec Jolagreen23, Gradur, Singuila, Bamby, RnBoi, Kim, Keblack Wejdene, Youssoupha, Bigflo & Oli, Soolking ou encore Ronisia.

On retrouvera également sur scène Nono La Grinta, Timar, et quelques autres dont le nom n'a pas encore été communiqué. Les informations ont été dévoilées par le compte Instagram officiel de la cérémonie, c'est donc du sûr à 100%. Et avec ce mélange entre plein d'artistes qui n'ont finalement pas grand chose à voir entre eux, on peut se dire qu'il y en a pour tous les goûts, parfait pour rassembler le public autour des différents aspects des cultures populaires. Rendez-vous ce soir, sur place, ou en direct sur France 4 !