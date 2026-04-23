Booba félicite Fianso pour le retour de "Rentre Dans Le Cercle"

Le retour de "Rentre dans le cercle" était tellement attendu que même Booba a tenu à féliciter Fianso pour ce nouvel épisode de son émission culte.

Hier soir, à 18h, "Rentre Dans Le Cercle" faisait son grand retour sur Youtube. L'émission de freestyles créée par Sofiane il y a plusieurs années avait marqué les esprits, en faisant découvrir beaucoup de talents, en accueillant de grosses performances, mais aussi par la qualité des intervenants. Responsables de labels, producteurs, journalistes, ça permettait aux fans d'avoir accès aux coulisses du game en quelques sortes. Hier encore, les gros freestyles étaient au rendez-vous : FRS Taga, qui a bien fait le buzz, mais aussi Mac Tyer ou encore Timar qui a mis tout le monde d'accord. Même Booba a félicité Fianso pour le retour de l'émission !

On le sait, les félicitations de la part de Booba sont assez rares, même s'il avait déjà félicité La Rvfleuze pour ses ventes il y a quelques semaines. Et cette fois c'est d'autant plus surprenant que Kopp avait fait leak des images du cul de Fianso via son compte Instagram officiel, qui avait d'ailleurs sauté dans la foulée à l'époque, pour tenter de clasher le rappeur du 93 qui n'en avait visiblement pas grand chose à foutre. Mais le Duc semble avoir mis tout ça de côté, en tout cas, il a vraiment tenu à féliciter le boss d'Affranchis Music pour les travaux :

Merci et bravo à lui de garder la culture hip-hop en vie en faisant ce genre de programmes. C'est important.

Evidemment, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été nombreux suivant cette réaction. Les gens rappellent à Booba que c'est étrange de féliciter quelqu'un à ce point après l'avoir tant clashé, mais que c'est aussi étrange de parler de garder la culture hip-hop en vie quand on avoue avoir eu recours à l'IA dans ses derniers morceaux. D'un autre côté, pas sûr que l'utilisation de l'IA soit interdite dans les codes du hip-hop, peut-être que oui, peut-être que non mais ça, c'est aux anciens de le dire. En attendant, comme d'habitude, chaque prise de parole de Kopp fait beaucoup parler, et on imagine qu'il va répondre à tout ça avec "Blanco Nemesis".

En attendant, félicitations à Fianso pour ce retour du Cercle, les gros freestyles proposés et les interventions intéressantes des invités !