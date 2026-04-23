Rohff prend position sur l'intelligence artificielle : "quand t'es un vrai MC..."

Alors que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans le rap game, Housni a décidé de prendre la parole sur le sujet, calmement, sans trop tomber dans l'excès.

La place de l'Intelligence Artificielle dans la création artistique est au centre de tous les débats depuis plusieurs mois maintenant. Notamment dans la musique, où de nombreux artistes commencent à y avoir recours, avec des chiffres alarmants qui affirment que plus de 40% des morceaux déposés chaque jour sur les plateformes de streaming sont générés par IA. Récemment, on a pu voir un débat enflammé sur le sujet entre Lino et Booba dans "Carré d'As", et aujourd'hui, c'est Rohff qui donne son avis sur ce sujet brûlant.

Un avis qui nous vient d'un rappeur de l'ancienne génération, 48 ans actuellement, ne vous attendez donc pas à ce qu'il trouve ça incroyable ou révolutionnaire. D'autant que Housni a souvent mis certaines valeurs en avant, et même s'il n'a pas toujours été exemplaire, Rohff tient la pratique du rap game et la création musicale en très haute estime. C'est d'ailleurs ce qu'il a répondu à un fan, qui lui avait demandé s'il prévoyait d'utiliser l'IA dans ses sons :

On m'a envoyé des morceaux faits sur Suno il y a quelques mois c'est dingue mais c'est pas pour moi. Quand t'es un vrai MC, un vrai artiste qui a une vraie vie t'as pas besoin de ça j'accepte l'IA que pour les images de clip à la limite. Mais artistiquement parlant y a plus aucun mérite quand c'est l'IA qui crée pour toitc'est que tu n'es pas le génie que tu penses être. C'est un aveu d'incompétence. J'ai trop d'inspi je respecte mon art j'ai besoin d'être fier de mon taff mon originalité, ils prévoient déjà de remplacer les humains par des robots et notre créativité par l'IA. Jamais.

Une position qui peut se comprendre, notamment dans le rap où les artistes ont souvent mis leur vécu en avant dans leurs morceaux. Par contre, c'est étrange d'accepter l'IA pour les images de clip mais pas pour la musique. En ce moment, les sons de willylancien générés par IA tournent partout, mais ça pue la zumba de merde pour collégiens tiktokeurs et on a bien du mal à imaginer l'IA arriver à la hauteur des meilleurs kickeurs du moment, les Huntrill, les Jungle Jack, les Lesram, Infinit et autres. Car les paroles sont extrêmement faibles, et il n'y a que la topline à retenir, le reste, c'est poubelle.

Par contre, elle pourrait éventuellement aider des artistes à trouver des idées, éventuellement. En tout cas, pour Rohff, pas question visiblement d'avoir recours à ce genre de procédé. On peut aussi se demander si sa prise de position n'est pas une pique déguisée, envoyée à Booba qui a avoué que "Seychelles" et "Désiré Doué" avaient été inspirés par l'IA. Un débat qu'on risque de revoir pas mal de fois dans les prochaines semaines !