D4vd inculpé pour meurtre, il risque la peine de mort mais plaide non coupable

Le rappeur/chanteur D4vd a été placé en détention et accusé de meurtre. Il risque la peine capitale, mais a fait le choix de plaider non coupable dans cette horrible affaire.

On va peut-être enfin avoir le fin mot de cette horrible histoire : le 8 septembre 2025, le corps de Celeste Rivas était découvert dans le coffre d'une Tesla. Un corps démembré, dans un état de décomposition avancé, alors qu'elle était portée disparue depuis avril 2024. Le véhicule appartenait à un emo-rappeur, D4vd, star montante dans son créneau et il y a quelques jours, l'artiste a été arrêté et placé en détention. Il vient d'être inculpé pour meurtre, en attente de son procès, pendant lequel il risquera la peine de mort, et a décidé de plaider non coupable.

D4vd a donc été placé en détention, et même à l'isolement plus précisément. Il est soupçonné d'être l'auteur du meurtre de Celeste Rivas, avec qui il entretenait visiblement une liaison alors que la jeune fille était mineure et bien plus jeune que lui. Les procureurs affirment que le meurtrier aurait utilisé un objet tranchant pour démembrer le corps de la victime, qui menaçait apparemment de dévoiler cette relation illégale au public et de ruiner la carrière du rappeur.

Voilà pour le motif supposé. Pour les charges, elles sont les suivantes : D4vd est accusé de meurtre au premier degré, un meurtre motivé par des aspects financiers mais aussi pour empêcher la victime de témoigner, d'abus sexuels répétés sur une mineure, d'utilisation d'une arme mortelle et de mutilations sur des restes humains. Des faits pour lesquels il risque la peine de mort, qui est toujours en vigueur en Californie là où aura lieu le procès. Cependant, aucune exécution n'a eu lieu depuis 2007, la probabilité semble donc peu élevée.

Face à ces accusations extrêmement graves, D4vd et son avocat ont choisi de plaider non coupable et ils réclament une audience préliminaire dans les dix jours. On devrait donc rapidement connaître le dénouement de cette histoire, qui est très médiatisée.