Drake : des fans cassent des blocs de glace à Toronto à la recherche de la date de sortie d'ICEMAN

Drake vient de s'offrir un sacré coup de publicité autour de la sortie de son album "ICEMAN", dont la date est cachée dans des blocs que glace que les fans sont en train de casser en ce moment même.

On peut reconnaître une chose aux artistes américains : la promotion et le marketing, c'est leur domaine, on peut même dire qu'ils sont les rois de ce jeu. On a rarement vu d'autres artistes que des rappeurs américains mettre autant d'énergie et de ressources dans la promotion de leurs projets, et en France, seul PNL peut s'asseoir à leur table, le reste du game est à des années-lumière. Et parmi ces boss de la promo, le roi de ce game, c'est Drake, et il vient de le prouver avec ces blocs de glace disposés dans Toronto. Des blocs que les fans sont actuellement en train d'essayer de casser.

Car il faut aussi dire que ces blocs de glace renferment un secret assez important : la date de sortie de l'album "ICEMAN", prochain projet de Drake, teasé mystérieusement depuis plusieurs mois maintenant, au point que certains ont même fini par perdre espoir en se disant qu'il ne sortirait jamais. Visiblement, ils se sont trompés : le projet va bientôt sortir, Drake lui-même l'a fait savoir via un post sur ses réseaux sociaux, dans lequel on peut lire "Plus de teasers, c'est l'heure maintenant". On imagine donc que l'heure de sortie est très proche, mais ça n'empêche pas les fans d'être en folie et de vouloir absolument détruire ces blocs de glace.

Fans have begun to break off entire ice blocks at Drake's ICEMAN structure in Toronto 😳



🤳 Kishka pic.twitter.com/iEYlzrgm3S — Kurrco (@Kurrco) April 21, 2026

On assiste donc à des scènes surréalistes, qui montrent bien l'attachement qu'ont les fans de Drake envers leur artiste. Des gens se rendent au 81 BOND STREET DOWNTOWN TORONTO, lieu où sont les blocs de glace, avec des pioches, des masses, des briquets, pour briser la structure et y trouver la date de sortie de l'album.

Drake fans are now bringing lighters to speed up the melting process of the ICEMAN structure 👀🔥 pic.twitter.com/AZThpi0PBf — Kurrco (@Kurrco) April 20, 2026

Il y a tellement de gens présents sur place que la police a même dû fermer les lieux à plusieurs reprises, en mettant en avant des risques pour la sécurité, et il faut avouer que sur les vidéos qui tournent via les réseaux sociaux, on peut voir que les images sont folles. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que l'album sera à la hauteur de toute cette folie qui entoure sa sortie !