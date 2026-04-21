Koba LaD offre une Porsche à Wejdene depuis la prison : "Je te donne mon monde"

Même emprisonné, Koba LaD n'oublie pas de gâter l'élue de son cœur avec un cadeau qui devrait lui faire plaisir : une énorme Porsche.

Il a refait la une de l'actualité il y a quelques jours, car il a été condamné pour possession de stupéfiants, mais ça n'empêche pas Koba LaD de refaire de la musique : il a d'ailleurs surpris tout le monde lors de la sortie du titre "Ensemble" avec Wejdene. Un single qui a plutôt bien marché et qui a évidemment beaucoup fait parler dans le game, en raison de la situation particulière du couple, avec Koba en prison et Wejdene en plein renouvellement de sa DA. Et aujourd'hui, le rappeur a décidé d'offrir un gros cadeau à sa dulcinée : une Porsche !

Le cadeau de Koba LaD à sa "girlfriend" risque d'en faire jalouser plus d'un/plus d'une. On a l'habitude de voir, dans le rap US, les gros artistes offrir d'énormes cadeaux à leur go, à l'image de Kanye West, des membres des Migos, bref, les artistes qui sont dans un délire bling-bling. En France, ça ne s'est jamais trop fait, mais Koba a décidé de marquer le coup en envoyant une sacrée preuve d'amour à Wejdene, qui semble rester fidèle au poste malgré la condamnation du rappeur à une peine plutôt longue. Ce cadeau, c'est un Porsche, un Cayenne apparemment pour être précis, accompagné d'un mot d'amour de ce grand romantique de Koba :

Je te donne mon monde. Laisse moi célébrer ton existence encore longtemps. Ton mari de sûr.

On dirait bien que le rappeur se sent prêt pour assumer un rôle officiel auprès de Wejdene, puisqu'il parle même d'être son mari à la fin du mot. On ne sait pas comment ça se passe lorsque les caméras et les réseaux sociaux s'éteignent, on s'imagine que ça ne doit pas être rose tous les jours, mais on dirait bien que Koba LaD et Wejdene veulent devenir l'équivalent français d'A$AP Rocky/Rihanna au niveau médiatique. On leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur!