Drake a-t-il provoqué l'énorme explosion qui a eu lieu dans Toronto?

Alors que le rap game attend "Iceman" avec impatience, Drake s'offre un peu de promo, mais d'un genre assez spécial : il serait lié à une énorme explosion qui a eu lieu à Toronto hier.

Cela fait désormais plusieurs années que la promotion a pris une importance capitale dans le rap. Auparavant, on restait sur des trucs assez traditionnels, comme des affiches dans le métro, des stickers, des panneaux, même si on avait aussi droit à quelques folies comme les barrettes de shit dans les albums de Mister You. Mais depuis dix ans, les artistes rivalisent d'ingéniosité, comme PNL et ses monolithes disposés dans toute la France. Aujourd'hui, c'est Drake qui semble s'offrir un gros coup de promo avec cette explosion qui a eu lieu dans Toronto.

Une information à prendre avec des pincettes, même si plusieurs médias, comme HotNewHipHop, ont déjà parlé de l'affaire. Une énorme explosion a eu lieu dans la ville de Toronto, fief du 6ix God, dans la nuit d'hier. Les images sont assez spectaculaires, il y a de quoi effrayer les gens, sauf que, d'après les autorités, tout est sous contrôle, cette explosion était prévue, et tout à fait sans danger. Et Drake a reposté certaines images dans sa story Instagram. Immédiatement, plusieurs médias spécialisés et comptes Twitter ont établi un lien entre l'artiste et l'explosion, qui ferait partie d'un certain "Project Bot".

On ne sait absolument pas en quoi consiste ce "Project Bot", mais plusieurs rumeurs mentionnent le tournage d'un clip. Si c'est le cas, il s'agirait probablement du coup de promo le plus spectaculaire de l'histoire du rap US. En tout cas, cette explosion fait pas mal parler de la part des fans de Drake, qui sont en train d'attendre "Iceman", sans aucune nouvelle jusqu'ici...

A closer look at the explosion in Toronto that is said to be for a new Drake music video 🤯



"PROJECT BOT" pic.twitter.com/sEkZjGMB9W — Kurrco (@Kurrco) April 17, 2026