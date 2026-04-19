6ix9ine s'habille en jupe pour troller Young Thug qui s'est teint les cheveux couleur arc-en-ciel

6ix9ine n'était pas content de voir Young Thug lui voler son flow des cheveux arc-en-ciel, du coup, il lui a volé l'idée de la robe.

Bien plus que la musique, s'il y a un truc qui a énormément changé depuis l'émergence du rap dans les années 70, ce sont les vêtements. La manière de s'habiller a traversé une véritable révolution : on est passés de tenues presque disco, flashys, avec quelques touches vestimentaires importées d'Afrique et des Caraïbes, à un étalage de luxe en vêtements techniques, principalement des doudounes, de marques très cotées. On a même pu voir des jupes, comme pour Kanye West, ou encore Young Thug, que 6ix9ine a d'ailleurs décidé de troller après avoir vu le rappeur d'Atlanta se teindre les cheveux couleur arc-en-ciel.

Car les cheveux arc-en-ciel, c'était la marque de fabrique de 6ix9ine à son prime, et pas question de laisser un autre rappeur lui voler son style. Surtout lorsqu'il s'agit de Young Thug, qui est dans la tourmente en ce moment, soupçonné d'être une balance après la fuite de ses échanges téléphoniques en prison. Du coup, Tekashi a choisi de répondre au mal par le mal : puisque Thugger lui a volé son flow arc-en-ciel, 6ix9ine a décidé d'enfiler la même robe que porte Young Thug porte sur la cover de "Jeffery", devenue emblématique.

Et c'est là qu'on se rappelle qu'avant de devenir une balance que tout le monde déteste, 6ix9ine est un des trolls les plus drôles du rap US. Car cette histoire de robe est filmée, et accompagnée d'un tweet : "balancer n'était pas suffisant, j'imagine qu'il avait envie d'encore plus me ressembler". Un double tacle, puisque 6ix9ine est clairement sur les cotes de Young Thug, depuis que ce dernier n'a quasiment subi aucune conséquence alors qu'il a pourtant balancé plusieurs de ses potes au téléphone pendant sa détention, lors de conversations avec sa femme. Ça faisait longtemps que Tekashi ne nous avait pas autant fait rire, même si son gros corps en robe, ça dégoûte un peu, soyons honnêtes.