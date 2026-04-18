Cardi B : Bientôt un nouvel album en espagnol ?

Après son 3e album, elle prévoit de conquérir l'Espagne !

Après plusieurs années d’attente autour de son prochain projet, Cardi B semble déjà préparer la suite. Et cette fois, la rappeuse pourrait bien surprendre tout le monde en changeant de langue.

Lors de son concert à Charlotte, en Caroline du Nord, le dimanche 12 avril, dans le cadre de sa tournée Little Miss Drama, l’artiste a lâché une annonce qui n’est pas passée inaperçue. Fidèle à son franc-parler, elle a évoqué son envie de s’attaquer pleinement au marché hispanophone :

« Tu sais que je parle argent en anglais et en espagnol, salope. Après la sortie de cet album, je vais conquérir le marché espagnol. Je ne parlerai plus anglais. Hola, no habla inglés. Il est temps de se faire du fric espagnol, salope. Ils ont plein de fric espagnol qui m'attend, je vais aller le chercher. »

Un discours provocateur, mais qui confirme une stratégie bien réfléchie : d’abord sortir son très attendu troisième album en anglais, avant d’enchaîner avec un projet entièrement en espagnol.

Ce virage n’est pas une lubie récente. Dès juin 2024, Cardi B avait déjà sondé sa communauté, la Bardi Gang, sur Instagram. Résultat : un plébiscite massif. Pas moins de 79 % des fans s’étaient montrés favorables à un album en espagnol. Une réponse claire, à laquelle la rappeuse avait répondu sans ambiguïté : « OK, APRÈS MON ALBUM EN ANGLAIS ».

Ce retour aux sources a aussi une dimension personnelle. D’origine dominicaine, l’artiste n’a jamais caché son lien fort avec la langue espagnole. Dans un tweet publié en 2016, elle rappelait d’ailleurs que l’espagnol est sa langue maternelle, et qu’elle n’a appris l’anglais qu’à l’âge de 7 ans. Une déclaration qui prend aujourd’hui tout son sens dans sa volonté de reconquérir cette partie de son identité artistique.

Avec ce futur projet, Cardi B pourrait bien suivre les traces d’artistes ayant réussi à s’imposer sur plusieurs marchés linguistiques. Entre ambition commerciale et affirmation culturelle, la rappeuse semble prête à franchir un nouveau cap.

Reste désormais à savoir quand sortira ce fameux album en anglais, première étape indispensable avant cette potentielle offensive sur la scène latine. Une chose est sûre : Cardi n’a pas fini de faire parler d’elle.