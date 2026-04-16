Joé Dwèt Filé révèle comment MHD a lancé sa carrière : "jusqu'à aujourd'hui, c'est mon frère"

Installé aujourd'hui solidement parmi les plus grosses têtes du game, Joé Dwèt Filé n'oublie pas de rendre hommage à ce qui, comme MHD, lui ont envoyé de la force pour booster sa carrière.

Il a featé avec tout le monde, a des connexions même bien au-delà des frontières francophones, et est clairement un des principaux artistes urbains depuis maintenant plusieurs années : on parle évidemment de Joé Dwèt Filé. Le chanteur d'origine haïtienne a ramené une nouvelle musicalité konpa dans le game, et est aujourd'hui capable de remplir les plus grosses scènes de France sans forcer. Mais il fait de la musique depuis bien plus de dix ans, et a mis du temps à "péter" malgré un talent évident. Heureusement, il a pu compter sur l'aide de MHD, qu'il remercie aujourd'hui.

Un soutien qui doit faire plaisir au pionnier de l'Afro-trap, qui est en prison pour 12 ans dans une sordide affaire de meurtre qui avait fait la une des médias. Malgré cette horrible histoire, Joé Dwèt Filé n'oublie pas comment MHD lui a mis le pied à l'étrier alors qu'il n'était encore qu'un artiste parmi d'autres. En interview pour le Chairman sur le média OuiHustle, le chanteur s'explique :

La personne qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon frère, c'est mon sang, et il a tellement fait pour moi que je pourrai jamais retourner ma veste, c'est MHD. Tu te rappelles du prime d'MHD [...], il est en pétard, on l'annonce à Coachella, moi je viens de sortir #TPM. Il kiffe le son, il y a pas un jour, où il est pas dans son Viano, et il fait une story avec le son, il chante et tout. A ce moment là on se connait pas hein ! C'est mon premier son, il le pousse de fou.

Joé explique ensuite que grâce à un pote à lui qui habite dans le 19ème, la connexion se fait, il finit par rencontrer MHD.

On va le voir, et tu sais ce qu'il fait ce jour-là ? [...] Il me dit 'vas-y, viens on va au studio. Juste là j'ai un truc à faire, prends les clés du studio et attends moi là-bas'. [...] J'suis arrivé vers 1h, 2h du matin, il me rejoint une heure après, on devait faire un morceau, on ressort à 7 ou 8h du matin, on a fait 0 titres. On a fait que parler, que écouter du son. Ce jour-là je me suis dit que c'était un putain de brave. Il était même pas obligé en fait.

Joé Dwèt Filé conclut en expliquant que MHD, Vegedream et Naza l'ont boosté pour de vrai et qu'il n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait pour lui. Des déclarations qui montrent que Joé n'a rien oublié, il se rappelle de tout, et qui montrent aussi que malgré ce que peuvent dire les médias, et les affaires judiciaires dans lesquelles MHD est impliqué, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir, et que l'être humain est définitivement complexe, capable du pire comme du meilleur.