J. Cole : déjà la fin de sa carrière de basketteur en Chine, il raccroche les gants

C'est la carrière de basketteur la plus courte de l'histoire de l'humanité: J. Cole raccroche les gants et met fin à son aventure en Chine, après son match catastrophique.

Vous connaissez, dans le rap game, on aime bien se tailler. Ça vaut pour les rappeurs, pour les fans, mais aussi pour les médias, et on s'était un peu lâchés avec J. Cole lorsqu'on a appris qu'il avait tenté de devenir pro en basketball, en Chine, au sein des Nanjing Monkey Kings. Il faut dire que la feuille de stats était plutôt maigre, avec une performance qu'on peut qualifier d'assez mauvaise, même si elle reste très correcte pour un joueur de 41 ans. Malheureusement, l'aventure s'arrête là : le rappeur a mis fin à sa carrière de basketteur pro en Chine.

C'est donc à la carrière de basketteur pro la plus courte de l'histoire de l'humanité qu'on est en train d'assister : J. Cole a mis fin à son aventure chinoise avec les Nanjing Monkey Kings, après seulement 8 minutes de jeu. Une fin de carrière "précoce", puisque le rappeur était censé jouer au moins 3 matchs avec le club, mais un problème de visa est visiblement venu mettre le bordel dans tout ça, comme on l'apprend dans un communiqué partagé par plusieurs médias américains.

Le rappeur explique que cette expérience a été très enrichissante et a offert la possibilité à J. Cole et sa famille de découvrir la Chine pour la première fois, un pays dont il salue la gentillesse et la propreté. Il explique également que ses genoux l'ont fait beaucoup souffrir, pendant le match et pendant les entraînements. On lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite, et c'est très courageux de sa part d'avoir tenté une telle expérience quand on a sa notoriété. Comme el dit le proverbe, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne ratent rien.