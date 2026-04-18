King Harris arrêté en pyjama Pokémon pour possession de drogue

Le fils du rappeur T.I., King Harris, a été interpellé en Géorgie lors d’un contrôle routier. Une arrestation qui fait le buzz, notamment à cause de sa tenue : un costume Pikachu.

Scène insolite aux États-Unis. King Harris, jeune rappeur et fils de T.I. et Tiny Harris, a été arrêté dans la nuit du 13 avril 2026 lors d’un contrôle routier en Géorgie.

Selon les autorités, le jeune homme de 21 ans a été intercepté pour excès de vitesse, roulant à environ 60 mph dans une zone limitée à 45. Lors de l’intervention, les policiers auraient découvert un vaporisateur contenant du THC ainsi qu’une arme à proximité dans le véhicule.

Refusant d’obéir aux injonctions des forces de l’ordre, King Harris a été immédiatement interpellé. Il fait désormais face à plusieurs chefs d’accusation, dont possession de substance contrôlée (un délit grave), obstruction à agent et infractions routières.

Mais c’est surtout un détail qui a enflammé les réseaux sociaux : au moment de son arrestation, le jeune homme portait une combinaison Pikachu, personnage emblématique de Pikachu. Une image insolite qui a rapidement fait le tour d’internet.

Après sa libération, King Harris a lui-même ironisé sur la situation sur les réseaux sociaux, multipliant les références à l’univers Pokémon et tournant l’affaire en dérision.

Ce nouvel incident s’ajoute à un passé judiciaire déjà chargé pour le jeune rappeur, relançant les interrogations sur son comportement et son avenir.