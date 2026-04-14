Le ministère de l'intérieur veut faire interdire le concert de Kanye West à Marseille

Après s'être vu refuser l'entrée du territoire en Angleterre, Kanye West voit la menace du Ministère de l'intérieur français planer sur son concert à Marseille, au Vélodrome.

Il s'est pourtant excusé, et a tenté d'expliquer ses insultes à répétitions par sa maladie mentale, mais Kanye West continue de subir les conséquences de ses propos injurieux lancés pendant ces dernières années. Revisionnisme sur l'esclavage (qui était "un choix", selon lui...), antisémitisme, racisme, homophobie, un combo gagnant qui lui a valu au final une interdiction d'entrer en Angleterre, pour un festival dont il était la tête d'affiche et qui a finalement été annulé. Maintenant, Ye doit faire face au Ministère de l'Intérieur en France, qui veut lui aussi interdire le concert prévu à Marseille, au stade Vélodrome.

Car Kanye West devait se produire au Vélodrome à l'été 2026, le 11 juin plus précisément. Une annonce qui avait évidemment provoqué pas mal de réactions de la part des élus locaux, dont certains l'attaquaient pour son antisémitisme, quand d'autres déclaraient tout simplement qu'un tel personnage n'avait pas sa place au Vélodrome, endroit qui symbolise, pour toute une partie de la gauche marseillaise, l'antiracisme et le vivre ensemble. Dorénavant, Laurent Nunez, ministre de l'intérieur, aurait dit qu'il allait tout faire pour que le concert soit annulé : selon plusieurs médias il étudierait toutes les possibilités pour pouvoir prononcer une interdiction de l'évènement.

Cette interdiction d'un concert de Kanye West en France pour les propos tenus par l'artiste dans le passé, ce serait une première dans l'histoire de la musique chez nous, en tout cas concernant une personnalité aussi célèbre. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la liberté d'expression et la liberté de création artistique, mais d'un autre côté, la liberté ne veut pas dire non plus qu'on a le droit de dire et de faire n'importe quoi en insultant des milliers de personnes.... C'est désormais à la justice et aux instances concernées de faire leur travail, mais on dirait bien qu'on se dirige vers le même genre de réponse que celle de nos voisins anglais, à savoir l'interdiction pure et simple.