La Fouine dévoile la tracklist de la réédition de "Capitale du Crime Radio vol. 3", avec Soprano, Landy, Oboy,...

La Fouine vous donne rendez-vous ce vendredi pour découvrir la réédition de "Capitale du Crime Radio vol. 3", avec une liste d'invités bine longue encore une fois !

C'est désormais devenu une sorte de rituel : tous les deux, trois mois, La Fouine est de retour avec un nouveau projet ou une réédition ! Depuis son retour en 2024 lors de la cérémonie des Flammes, puis le premier volume de "Capitale du Crime Radio", La Fouine n'a fait qu'accélérer la cadence. On jurerait qu'il est même encore plus productif que quand il était jeune, et il faut dire aussi que le public se montre plutôt réceptif à ses nouveaux projets. Ce vendredi, il sort la réédition de "Capitale du Crime Radio vol. 3", dont il vient de dévoiler la tracklist et tous les invités !

Car le concept "Capitale du Crime Radio" n'a pas changé : Laouni réunit autour de lui pas mal d'artistes qu'il kiffe, pour rapper, sur chaque opus. Des artistes de toutes générations confondues, et pour la réédition de ce "volume 3", on reste sur cette même DA : La Fouine va y rajouter 12 nouveaux morceaux, parmi lesquels on retrouve des featurings avec Soprano, Missan, GLK, Oboy, Wixo et LA2S, Konieur, Favé, Hornet la Frappe, Python Loco, Labdy, Diez, ou encore Tiitof.

Le projet sort le 17 avril, ce vendredi donc, et on en connait déjà au moins un extrait : le featuring avec Soprano, "Miroir", sorti il y a quelques jours. Un morceau où l'ambiance est au kickage, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Sopra' dans cette vibe. On va donc surveiller cette sortie, même si on a un peu peur pour La Fouine que le public finisse par être "noyé" sous tous ces nouveaux projets/rééditions. Mais l'essentiel, c'est que le rappeur du 78 semble être en train de kiffer comme jamais !