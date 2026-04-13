Offset arrive sur scène en fauteuil roulant pour son premier concert après la fusillade

Visiblement remis de ses blessures, Offset a donné son tout premier concert après la fusillade dont il a été victime, et il est arrivé en fauteuil roulant.

C'était l'information la plus chaude de la semaine dernière : Offset a été victime d'une fusillade à la sortie d'un hôtel casino, en Floride. Le rappeur a été touché en transporté à l'hôpital, et Lil Tjay s'est rapidement retrouvé soupçonné d'être à l'origine de cette fusillade, qui aurait eu lieu car il voulait récupérer une grosse somme d'argent. On n'a pas eu beaucoup plus d'infos concernant cette histoire, par contre, l'ancien membre de Migos a donné son tout premier concert depuis sa sortie d'hôpital, un show auquel il est arrivé en chaise roulante !

C'est un genre de flex un peu étrange : le fait d'arriver sur scène en chaise roulante pourrait passer comme une sorte d'aveu de faiblesse, puisque ça montre que vous êtes un peu diminués. Mais ça peut aussi être pris dans l'autre sens : le boug est impossible à coucher, et même à peine sorti de l'hosto, Offset continue d'assurer le show. La vidéo a fait le tour d'Internet, on y voit le rappeur au University of Arkansas Rowfest, le 11 avril, arriver sur scène en fauteuil roulant, avant de se lever d'un coup pour rapper "Checkmate (smooth)".

Une manière de montrer aux fans qu'il est toujours là, en forme, mais ça ne sera sans doute pas suffisant pour effacer tout ce qui s'est dit sur lui pendant toute la semaine dernière. En effet, le rappeur serait criblé de dettes, addict aux jeux d'argent, et certains casinos auraient même porté plainte contre lui pour défaut de paiement. On comprend mieux pourquoi il a demandé une pension à Cardi B !