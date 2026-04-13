J. Cole joue son premier match de basket pro en Chine, il se fait démonter par Internet

Alors que J. Cole participait à ses premières rencontres professionnelles de basketball en Chine ce weekend, les choses ne sont clairement pas passées comme prévu : c'est quasiment un 0 pointé pour le rappeur.

Alors, retraite ou pas retraite pour J. Cole ? Le rappeur américain avait annoncé que "The Fall Off" serait le dernier album de sa carrière et pour l'instant, il semble tenir parole. Alors qu'il va quand même pas mal tourner à partir cet été, un peu partout dans le monde, il a décidé, en attendant, d'embrasser pleinement sa deuxième passion : le basketball. L'artiste a même signé pro en Chine, chez les Nanjing Monkey Kings. Son premier match avait lieu ce weekend, et c'était clairement une catastrophe pour Cole.

L'artiste est pourtant un véritable passionné de basket, et il est à la base vraiment bon pour le commun des mortels. On a pu le voir dans plusieurs vidéos par le passé, il a des skills, une bonne condition physique pour un humain normal, et avait même déjà signé pro au Canada il y a quelques années. Ce weekend, il jouait dans son tout premier match officiel de CBA (la ligue de basket chinoise) et la rencontre a été un véritable cauchemar pour J. Cole : il a joué un peu moins de 8 minutes, pour 0 points marqués, un seul rebond pris, une assist, 0 blocks, aucune interception, et un 0/4 au shoot.

Autant dire, quasiment zéro pointé pour la première prestation du rappeur sous sa nouvelle tunique chinoise. Du coup, forcément il se fait défoncer par tout Internet. DJ Akademiks s'est mis sur ses cotes, tout comme de nombreux haters sur les réseaux, qui reprennent sa phrase "I'm ballin' on a pussy nigga like Juwanna Mann", sur le morceau "The London", pour se moquer de lui. Pas facile pour J. Cole, donc, mais il faut surtout que ça serve de leçon aux autres : si vous croyez que vous pouvez devenir pro en Chine parce que vous avez un petit niveau de basket, vous feriez mieux de vous préparer fort !