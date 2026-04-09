Offset visé par une plainte d'un casino pour une dette de 100 000 dollars

Les choses s'empirent pour Offset : après avoir été victime d'une fusillade à la sortie d'un hôtel casino, un autre établissement porte plainte et lui réclame 100 000 dollars.

DJ Akademiks, un des commentateurs les plus suivis du rap US, a l'habitude de dire que les rappeurs sont des menteurs professionnels. Et plus le temps passe, plus les faits lui donnent raison. Prenons par exemple Offset (au hasard), un mec qui a bâti sa carrière sur le fait d'être un gars du hood, avec qui il ne faut pas blaguer, et sur l'exhibition de blings-blings à outrance. Non seulement il n'est pas si chaud (l'équipe de Gazo en sait quelque chose), mais il est aussi complètement fauché, au point de demander une pension à Cardi B et d'être visé par une plainte d'un casino pour une dette de 100 000 dollars.

L'ancien membre des Migos traverse une passe vraiment compliquée : visé par une fusillade en bas d'un hôtel casino en Floride il y a quelques jours, il se retrouve accusé d'être une balance par Lil Tjay, qu'il aurait désigné aux enquêteurs comme étant l'homme à l'origine de la fusillade. Mais les déboires d'Offset dans les casinos ne sont pas prêts de s'arrêter : le rappeur se retrouve désormais être la cible d'une plainte de la part du MotorCity Casino Hotel pour une dette non payée dont le montant s'élève donc à 100 000 $. Pour un mec qui passait son temps à rapper "Versace Versace Versace" à une époque, ça la fout mal.

Visiblement, l'artiste serait un véritable addict aux jeux d'argent et aurait perdu des sommes considérables. Depuis l'annonce de la fusillade, dont la rumeur dit qu'elle aurait été causée par une dette de 10 000$ envers Lil Tjay, de nombreuses voix de stars se sont élevées pour annoncer qu'Offset leur devait de l'argent, à eux aussi. Bref, le boug est visiblement fauché comme les blés, et avec une grosse addiction aux jeux. On lui souhaite bonne chance pour s'en sortir, car l'addiction est une maladie dont il ne faut surtout pas se moquer.